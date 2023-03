Percorso alla Fagioli, la Juventus ha l’oro in casa: addio lampo sventato

Continuano ad accumularsi settimana dopo settimana di rumors di calciomercato che riguardano la Juventus e i suoi migliori giocatori.

La formazione di bianconera è entrata nella fase cruciale della stagione. L’obiettivo è quello di arrivare in fondo ad Europa League in Coppa Italia ma nello stesso tempo si troverà anche ad ottenere quel piazzamento Champions League che garantirebbe anche degli importanti introiti economici per il futuro.

La penalizzazione di 15 punti al momento rende complicato questo obiettivo ma si attende con fiducia l’esito del ricorso presentato. La Juventus però deve anche iniziare a pensare al futuro e ai giocatori da portare a Torino nel corso della prossima estate. All’orizzonte infatti sembrano esserci diverse novità. Alcuni calciatori infatti sembrano destinati a lasciare Torino per fine contratto oppure potrebbero essere ceduti altrove qualora arrivassero delle offerte importanti. La dirigenza dovrà sostituire con calciatori di uguale o maggiore spessore tecnico affinché la squadra possa rimanere competitiva su più fronti.

Juventus, per Yildiz chance con la Next Gen

Non bisogna dimenticare però che la Juventus ha anche un florido serbatoio dal quale attingere. Tanti talenti della Next Gen sono stati già lanciati da Allegri nel corso di questa stagione, in estate rientreranno dai prestiti elementi che potrebbero poi rimanere nella prima squadra del prossimo anno.

In casa bianconera c’è anche un talento puro da coltivare e da svezzare come quello di Kenan Yildiz. Il trequartista classe 2005 è uno di quelli che fa la differenza in Primavera e si è vociferato di possibili malumori per non aver mai avuto una chance tra i “grandi”. Come spiega La Gazzetta dello Sport la Juventus non ha intenzione di mollarlo e gli ha prospettato una crescita graduale nel corso degli anni. Nel frattempo però avrà l’occasione di mettersi in mostra nella Next Gen, visto che è stato convocato per la gara infrasettimanale con la Pro Vercelli visto che a sua volta Allegri ha attinto proprio dalla Next Gen guardando alla sfida con il Friburgo.