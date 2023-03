Addio Juventus, Simeone chiude l’affare: “Il crack del 2024”

Il big lascia la Juventus e il Cholo Simeone ci si butta a capofitto: occasione per l’Atletico Madrid

Il ‘Cholo’ Simeone sa perfettamente che per cambiare il destino dell’Atletico Madrid in vista della prossima stagione dovranno arrivare dei cambiamenti concreti all’interno della rosa.

L’Atletico sta vivendo una stagione molto difficile, ben al di sotto delle aspettative: dall’eliminazione ai gironi di Champions League alla mancata lotta per il campionato. Tutti gli obiettivi stagionali sono stati delusi e per questo il club spagnolo si prepara a una rifondazione importante in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Simeone è stato messo fortemente in dubbio, come è normale che sia, soprattutto dopo l’eliminazione ai gironi di Champions ma la società sembra comunque intenzionata a confermarlo anche per il prossimo anno. La priorità per i ‘Colchoneros’ è quella di rinforzare il centrocampo che in questi mesi ha mostrato diverse lacune evidenti. Sono diversi i nomi in lizza per rinforzare il centrocampo dell’Atletico Madrid e uno di questi arriva dalla Serie A, in particolare dalla Juventus.

Juventus, addio Paredes: assalto dell’Atletico Madrid

Come riportato da ‘El Gol Digital’, Simeone avrebbe chiesto al direttore sportivo Andrea Berta un rinforzo preciso per il centrocampo.

Il giocatore in questione è Leandro Paredes, attuale giocatore della Juventus, in prestito dal Paris Saint-Germain. Laureatosi di recente Campione del Mondo con l’Argentina, con la Juventus sta vivendo una stagione molto negativa. I problemi fisici inizialmente lo hanno condizionato ma anche quando è sceso in campo non è riuscito a mettere in mostra il suo reale valore. Massimiliano Allegri lo ha messo da parte, preferendogli Locatelli e anche i giovanissimi come Fagioli e Miretti e attualmente Paredes è molto indietro nelle gerarchie dell’allenatore bianconero. La ‘Vecchia Signora’ non ha intenzione di riscattarlo e a fine stagione tornerà al Paris Saint-Germain ma anche a Parigi difficilmente troverà posto. Di questa situazione potrebbe approfittarne l’Atletico Madrid che renderebbe l’argentino ex Roma ed Empoli centrale nel progetto tecnico della prossima stagione.

Il PSG è pronto a sacrificarlo per incassare una buona cifra e per liberarsi di un ingaggio piuttosto pesante. A Madrid ritroverebbe anche il suo compagno di nazionale Rodrigo De Paul e questo potrebbe essere un incentivo per lui. L’Atletico ci punterebbe dal 2024 ma non è escluso un assalto a fine stagione per averlo già subito in rosa.