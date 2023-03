Calciomercato Juventus, tentazione diabolica dal Napoli: ha svelato tutto

Calciomercato Juventus, c’è la tentazione diabolica dal Napoli. Ma il diretto interessato ha svelato tutto ieri sera

Non solo per quanto riguarda le questioni di campo, la Juventus, da un poco di tempo, anche per via delle dimissioni che sono arrivate nei mesi scorsi e che hanno coinvolto molti dirigenti bianconeri, anzi tutti, è alla ricerca di persone competenti a cui affidare compiti cruciali per il futuro.

Si cerca come sappiamo anche un direttore sportivo e nel corso degli ultimi mesi si è parlato e anche molto dell’attuale dirigente del Napoli Giuntoli. Accostato ai bianconeri lo stesso, nella serata di ieri, ha cercato di fare chiarezza rispondendo a domanda specifica prima della gara di Champions League contro il Napoli ai microfoni di Prime Video. Ecco quelle che sono state le sue parole.

Calciomercato Juventus, le dichiarazioni di Giuntoli

E la Juventus ovviamente dovrà fare delle altre valutazioni in merito. Anche perché qualcuno dovrà arrivare alla Continassa per cercare di coprire quei buchi che al momento ci sono. Caselle anche determinanti per una società di pallone, caselle decisionali che fanno anche gola a molte persone. Ma i bianconeri ovviamente devono cercare il meglio, soprattutto in un momento delicato come questo. Giuntoli, sicuramente, rimane nei radar. Ma adesso un suo passaggio a Torino appare davvero difficile.