Muscoli, tecnica e qualità: la Juventus trova la nuova mezzala in Premier

Calciomercato Juventus, bianconeri pescano dalla Premier League e trovano la “nuova mezzala”: i dettagli dell’operazione.

La Juventus guarda in Premier League per la nuova mezzala e l’assist potrebbe proprio arrivare grazie all’addio di Paredes, ormai, sempre più ai margini del club.

Sul giocatore che piace ai bianconeri ci sarebbe anche il Barcellona e quindi, occorre dirlo, non sarà così semplice come trattativa, ma l’idea suggestiona non poco il club torinese che vuole aggiornare la propria rosa in mediana.

Calciomercato Juventus, piace Ruben Neves: ideale per Allegri

Il giocatore in questione è Ruben Neves, 25 anni, centrocampista portoghese legato da un contratto con il Wolverhampton fino al 2024. Il suo nome è spesso accostato, come dicevamo poc’anzi, anche al Barcellona, con la squadra di Xavi alla ricerca di un sostituto di Busquets, ormai, verso la fine della sua carriera.

Il profilo sembra ideale anche per i bianconeri che adesso lo valutano proprio come sostituto di Paredes, in uscita dalla Juventus. Neves, come caratteristiche, avrebbe tutti i requisiti chiesti da Allegri vista l’intelligenza tattica ma soprattutto la grinta e robustezza con cui entra nelle azioni di gioco. Un profilo che rappresenta in tutto e per tutto le richieste di Allegri e, pertanto, potrebbe essere quel rinforzo ideale. La Juventus lo mette nel mirino e se lo contenderà, come scrivono anche da ‘Calciomercato.it, con il Barcellona. Operazione sicuramente non semplice ma adesso Ruben Neves entra di diritto tra gli interessati d’eccellenza. Non ci resta che attendere la prossima apertura del mercato estivo.