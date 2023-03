Ritorna alla Juventus dopo un anno: sostituto da almeno 100 milioni

Calciomercato Juventus, ritorna in bianconero dopo il prestito di un anno. Adesso tutto sembra delineato per un nuovo obiettivo.

In casa blues si guarda già al futuro e, adesso, il bianconero potrebbe essere già di ritorno dopo un solo anno dal suo prestito che inizialmente sembrava fosse dietro un riscatto.

Come si legge da ‘Sky.de’, in casa Chelsea si pensa già ad un obiettivo in particolare. Il club di Potter punta in grande e sicuramente i soldi non mancano, tanto che, nonostante la possibilità di rimanere fuori dall’Europa nella prossima stagione, il club inglese punta già giocatori importanti: uno da 100 milioni di euro, si tratta di Rice del West Ham che ha deciso di non rinnovare.

Ritorna Zakaria, Chelsea punta Rice: affare da 100 milioni

Dopo un solo anno dall’addio in prestito, il centrocampista svizzero è già di ritorno a Torino. Infatti sembra – ormai – tutto delineato per il ritorno di Zakaria in bianconero. Il calciatore svizzero si appresta a ritornare sotto la Mole nella prossima stagione in attesa di capire cosa farà la Juventus con lui, se continuare oppure metterlo nuovamente sul mercato.

Come detto poc’anzi, il Chelsea, avrebbe già mosso l’idea di puntare un giocatore in particolare: si tratta di Rice del West Ham talento inglese che non continuerà con il West Ham. L’operazione potrebbe essere già mostre e costare ai blues ben 100 milioni di euro. Un cosiddetto sostituto di prestigio che a questo punto non lascia spazio alla possibilità di rivedere Zakaria in Premier League, almeno non al Chelsea.