Probabili formazioni Friburgo-Juventus: il dubbio che assilla Allegri

Stasera la Juventus in terra tedesca cercherà il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League per essere presente, domani, nell’urna del sorteggio. La squadra di Massimiliano Allegri deve difendere l’1-0 dell’andata firmato da Di Maria. L’argentino però stasera non sarà in campo.

Ed ha un importante dubbio il tecnico livornese che riguarda ovviamente chi dovrà andare a sostituire il Fideo sulla prima linea al fianco di Vlahovic. In casa bianconera c’è un ballottaggio che deciderà anche il sistema di gioco o, per meglio dire, deciderà come si metterà lì davanti la Juventus. Perché se giocasse Kean allora l’attaccante italiano si metterà proprio al fianco del centravanti serbo. Se invece Allegri dovesse scegliere Miretti quest’ultimo giocherà in appoggio dell’unico termina offensivo vero e proprio che i bianconeri manderanno in campo dall’inizio.

Probabili formazioni Friburgo-Juventus, le altre scelte

Miretti, comunque, almeno per ora, appare favorito. E le altre scelte dovrebbero essere già state fatte. Sarà ovviamente difesa a tre e insieme a Bremer e Danilo dal primo minuto si dovrebbe rivedere Gatti.

Cuadrado e Kostic invece agiranno sulle corsie esterne mentre Fagioli, Locatelli e Rabiot giocheranno in mezzo al campo. Come detto e raccontato prima l’unico dubbio è quello tra Miretti e Kean su chi dovrà essere di supporto a Vlahovic lì davanti. Una Juventus che quindi ha le idee chiare in testa e che si presenterà in Germania con la voglia di prendersi il passaggio del turno che potrebbe anche aprire degli scenari importanti europei. Senza girarci intorno, alle spalle dell’Arsenal e del Manchester United ci sono i bianconeri e con un sorteggio benevolo si potrebbe pensare al colpo grosso. Ma intanto il pensiero è a stasera. Poi il resto si vedrà.