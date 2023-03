Calciomercato Juventus, bagarre mostruosa: poker di fermate per il ‘treno’

Bagarra per il gioiello spagnolo: quattro squadre in corsa per il terzino e strada in salita per la Juventus

La Juventus si gioca un pezzo di stagione questa sera contro il Friburgo in Europa League, partendo dall’1-0 dell’andata.

I bianconeri si sono ripresi anche in campionato vincendo contro la Sampdoria e adesso vogliono staccare il pass per i quarti di finale in una competizione europea. Intanto il pensiero della società è rivolto anche al mercato, in vista della prossima sessione estiva. Ci sono tante situazioni da risolvere in tema rinnovi e uscite: dai contratti in scadenza di Rabiot, Alex Sandro, Di Maria e Cuadrado, alle eventuali riconferme di giocatori come Paredes. Intanto la dirigenza bianconera sta sondando il terreno per diversi profili, in particolare per un terzino. I nomi caldi sono diversi, uno su tutti quello di Alejandro Grimaldo, in scadenza a giugno 2023 col Benfica. La Juve deve provare a chiudere operazioni a zero, non potendo investire cifre importanti.

Juventus, Fresneda conteso da Arsenal, Dortmund e Newcastle

Sono diversi i talenti finiti nel mirino della Juventus che però deve fare i conti con la concorrenza delle big europee. Uno di questi è il giovane terzino classe 2004 del Real Valladolid, Ivan Fresneda.

Diciottenne spagnolo nato a Madrid e cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid prima e del Leganes poi, prima di approdare al Real Valladolid, club di proprietà di Ronaldo ‘Il Fenomeno’. Terzino destro naturale che ha già collezionato 12 presenze in Liga in questa stagione, la sua prima da professionista. In precedenza aveva esordito in Coppa del Re nel gennaio 2022, diventando il secondo debuttante più giovane nella storia del club. Ha un contratto col Valladolid fino a giugno 2025 ma già diversi club sono sulle sue tracce, tra cui la Juventus ma soprattutto l’Arsenal. In merito al futuro di Fresneda è intervenuto il giornalista dell’Evening Standard, Simon Collings che ha parlato a ‘Givemesport’, sottolineando l’interesse dell’Arsenal per il giovane talento spagnolo e l’ammirazione di Mikel Arteta.

Il giornalista ha anche rivelato gli altri club più interessati al giocatore oltre ai ‘Gunners’: “Arsenal, Borussia Dortmund, Juventus, Newcastle United, erano i quattro club che avevano il maggiore interesse a gennaio per Fresneda ed è probabile che saranno di nuovo loro a tentare di prenderlo. Penso che l’attrazione dell’Arsenal e anche del Dortmund sia il loro track record nello sviluppo di giovani giocatori”. Considerazioni importanti che complicherebbero i piani di mercato della Juventus.