Calciomercato Juventus, futuro stravolto Rabiot: sta dicendo sì

Calciomercato Juventus, Rabiot è ormai un veterano nella rosa di Allegri ma quale sarà il suo futuro: ci sono importanti novità.

Il centrocampista francese è ormai un veterano in casa Juventus. Un indiscutibile ma soprattutto insostituibile per Allegri. I numeri sono quelli di un campione che, adesso, la Juventus vuole continuare ad avere con sé.

Come sappiamo il contratto del centrocampista francese è in scadenza proprio a giungo. In caso di addio il giocatore potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero per tentare un’avventura altrove, si è parlato, a lungo, della Premier League. Ma stando all’ultima indiscrezione, adesso, l’ottimismo per il rinnovo cresce.

Rabiot può rinnovare: da ‘Sky’ si parla di apertura al dialogo

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione proprio in arrivo da ‘Sky’, in casa Juventus potrebbe aprirsi uno spiraglio nel futuro del centrocampista francese. Rabiot, infatti, non è sicuro di andarsene come lo era qualche mese addietro. Secondo Guardalà di ‘Sky’, infatti, rispetto a prima, si respira più ottimismo per il rinnovo di Rabiot.

Come scrivono dall’indiscrezione: “Si registra una piccola apertura del francese”. Certamente una buona notizia in ottica futura ma soprattutto una grande notizia per Allegri che chiede a gran voce che il giocatore possa rimanere ancora in bianconero vista la sua importanza anche in fase realizzativa. Rabiot è infatti uno dei giocatori più importanti della rosa e lo dimostra partita dopo partita, andando in gol anche in diverse occasioni. Un giocatore completo che in questo momento farebbe il bene della Juventus. La volontà del rinnovo arriverebbe anche dagli stessi tifosi che sui social non mancano di chiedere al diretto interessato di ripensarci e continuare la sua avventura a Torino. ‘Cavallo pazzo’ come viene chiamato affettuosamente dai supporter, è ormai un giocatore essenziale nelle gerarchie. Una sua permanenza sarebbe certamente ben accolta.