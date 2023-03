Calciomercato Juventus, Allegri rimette le ali: doppio acquisto da 40 milioni

Si muove il calciomercato della Juventus per la prossima stagione. Le idee sono chiare per quanto riguarda i nuovi acquisti: c’è un doppio colpo in arrivo, pronti 40 milioni.

Svolta Juve per il calciomercato estivo 2023. I bianconeri sono attesi da una bollente estate sotto tutti i punti di vista. Ecco perché la dirigenza, in grande anticipo, si sta già muovendo per bloccare qualche elemento in vista della prossima stagione. Arrivano le prime indiscrezioni riguardo i due prossimi colpi della Vecchia Signora: previsto un investimento totale da 40 milioni di euro.

C’è un problema sugli esterni in casa Juventus. Ecco perché nel prossimo calciomercato la società proverà a sistemare le cose in quella posizione di campo. Arriverà con molta probabilità l’addio di Juan Cuadrado, che dopo diversi anni lascerà in maniera definitiva i colori bianconeri. Il colombiano, infatti, non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2023. Ecco perché la società si sta già muovendo per prendere un nuovo esterno a destro. Situazione diversa, invece, sulla sinistra dove attualmente ci sono Kostic e Iling-Junior. Allegri è pronto a investire una parte del budget per prendere una delle rivelazioni del campionato italiano che, in questa stagione, ha impressionato molti tifosi.

Calciomercato Juventus: Allegri vuole due esterni, svelati i nomi

La nuova strategia della Juventus è abbastanza chiara: si punterà tutto sugli under 25. Stop a spese folli, la dirigenza ha indirizzato il nuovo corso: ecco perché per il prossimo calciomercato sono previsti pochi investimenti ma mirati.

In particolar modo sarà rinforzato il reparto degli esterni con due innesti di qualità e di prospettiva che hanno impressionato nel corso di questo campionato di Serie A. Un doppio colpo da 40 milioni complessivi che la proprietà è pronta a mettere sul piatto per provare a chiudere l’operazione.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la società è a lavoro per portare alla Juventus Carlos Augusto ed Emil Holm. Sono i giocatori di Monza e Spezia gli obiettivi di mercato della Vecchia Signora che ha scelto profili low cost per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. I due calciatori, infatti, sono due rivelazioni di questo campionato visto che hanno ben impressionato alla loro prima esperienza in Serie A. Sono pronti per il grande salto, con la Juventus che è pronta a mettere sul piatto almeno 20 milioni di euro per strappare al Monza Carlos Augusto e portarlo in bianconero la prossima estate. Discorso analogo anche per il terzino svedese Emil Holm che può lasciare Spezia alla medesima cifra del brasiliano, ovvero 20 milioni. Complessivamente si tratta di un investimento da 40 milioni per l’arrivo dei due esterni che sono pronti a dare nuova linfa alla rosa della Juventus per la prossima stagione.