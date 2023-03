Clamoroso Conte, attacco durissimo: “Possono anche cambiare allenatore”

Clamoroso Conte, ennesimo sfogo del tecnico salentino dopo il deludente 3-3 del suo Tottenham con l’ultima in classifica.

Un altro attacco, l’ennesimo. Antonio Conte non le ha mandate a dire dopo l’ennesimo risultato deludente fatto registrare dal suo Tottenham, scagliandosi contro club e giocatori. Gli Spurs oggi avevano la grande occasione di allungare sulle dirette concorrenti per un piazzamento Champions ma l’hanno inopinatamente sprecata, pareggiando 3-3 in casa del Southampton ultimo in classifica, che li ha raggiunti in pieno recupero.

E adesso rischiano grosso. L’unico obiettivo rimasto è il quarto posto e senza di quello la loro sarebbe una stagione senz’altro fallimentare. Conte in questi mesi non ha mai nascosto la propria frustrazione per un campionato in cui le cose non stanno andando per il verso giusto. Secondo lui anche a causa dei mancati investimenti della società, che prima di proporgli la panchina, un anno e mezzo fa, gli aveva evidentemente promesso mari e monti. L’attacco al club è diretto: “I giocatori non giocano per qualcosa di importante. Non vogliono giocare sotto pressione, sotto stress. Non importa chi sia l’allenatore che siede in panchina. È facile in questo modo. La storia del Tottenham è questa da 20 anni, c’è il proprietario ma non hanno mai vinto”.

Clamoroso Conte, l’allenatore si sfoga: “Giocatori egoisti”

Il tecnico salentino si è scagliato anche verso suoi calciatori, etichettandoli come “egoisti”. “Vedo giocatori che non vogliono aiutarsi a vicenda e non ci mettono il cuore – ha detto l’ex allenatore di Juventus e Inter – Non c’è alcun fuoco, nessun desiderio. Devi averlo in ogni momento. Quando non sei una squadra, non puoi migliorare”.

Parole durissime che in Inghilterra hanno interpretato come una sorta di addio al Tottenham, considerando che questi sono i suoi ultimi mesi di contratto. Un rinnovo a questo punto è da escludere: oltremanica ne sono convinti. Resta a da capire dunque quale sarà la prossima destinazione di Conte. Se avrà voglia di iniziare subito una nuova avventura oppure se vuole attendere prima di scegliere un progetto, come fece due anni fa dopo la fine della storia con l’Inter. Di sicuro la Juventus, che potrebbe far ritornare Conte in Italia, guarda con attenzione all’evoluzione delle cose.