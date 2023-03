Juventus-Sporting, Conte lo sa: svelato il nuovo tecnico

Siamo entrati ormai nel clou della stagione agonistica e prima della sosta di fine marzo ci sono altri impegni importanti che attendono la Juventus.

La squadra bianconera è attualmente impegnata su più fronti e vuole regalare delle grandi soddisfazioni ai propri supporters. Uno degli obiettivi primari è quello di trionfare in Europa League o in Coppa Italia, ma non bisogna dimenticare il campionato.

Nonostante la pesante penalizzazione di 15 punti infatti la Juventus è riuscita a recuperare un po’ di terreno dalle rivali per il quarto posto. E in attesa dell’esito del ricorso di tutto per guadagnare più punti possibili. Riuscirono ad accedere alla prossima edizione della Champions League sarebbe fondamentale anche dal punto di vista economico. Il club torinese infatti nel corso della prossima estate dovrà fare degli investimenti mirati in tutti i reparti. Soltanto così la squadra potrà rimanere competitiva e ambiziosa.

Juventus, Conte via dal Tottenham: al suo posto Amorim?

Nel frattempo però sono davvero tante le voci che riguardano la Juventus della prossima stagione. Rumors riguardano anche l’allenatore. Allegri ha ancora un lungo contratto con il club bianconero, ma si continua a parlare di un possibile avvicendamento, con il ritorno di Conte o l’approdo di Zidane.

Riguardo Conte quel che ormai pare certo è che non continuerà la sua avventura con il Tottenham. Il tecnico leccese dovrebbe far ritorno in Italia, anche perché gli Spurs avrebbero già individuato il suo sostituto. Si tratta di Amorim, allenatore dello Sporting Lisbona che sarà la prossima avversaria della Juventus in Europa League. Capace di dare una precisa identità alla sua formazione e di impressionare gli osservatori degli Spurs, pronti a dargli una chance. Sempre più probabile dunque il cambio in panchina al Tottenham, che potrebbe portare ad un effetto domino.