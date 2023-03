Incubo Juventus, irrompe l’Inter: il cambio di maglia tramortisce Allegri

Calciomercato Juventus, adesso c’è anche l’Inter sull’obiettivo comune: i dettagli della potenziale operazione.

Adesso ci sarebbero più squadre su un obiettivo che piace tanto ai bianconeri. Il giocatore, infatti, potrebbe muoversi dalla sua attuale squadra nella prossima stagione.

Come scrivono le indiscrezioni estere di ‘footballinsider247’, Naby Keita è uno dei giocatori più ambiti del mercato estivo, e sembra che molte squadre europee stiano cercando di assicurarsi le sue prestazioni per la prossima stagione. Oltre al Borussia Dortmund, che sembra essere la squadra più interessata al centrocampista guineano, c’è un’altra squadra che si sta muovendo per tesserarlo: l’Inter di Simone Inzaghi. Un colpo di scena che, per il momento, allontanerebbe la concorrenza bianconera.

Calciomercato Juventus, Inter e Dortmund su Keita

Anche l’Inter di Simone Inzaghi si muoverebbe per Keita. Classe 1995, è un centrocampista dotato di grande tecnica e abilità nel palleggio, capace di muoversi con rapidità in campo e di creare spazi per i compagni di squadra. Il giocatore ha avuto qualche problema di infortunio negli ultimi anni, ma quando è in forma rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi squadra. Keita attualmente gioca per il Liverpool, ma sembra che il club inglese sia disposto a cederlo per la prossima stagione, dando così la possibilità al giocatore di trovare maggior spazio in un’altra squadra e di rilanciarsi dopo una stagione difficile.