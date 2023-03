“Non può giocare in Serie A”: cacciano il pupillo di Allegri

Inter-Juve, cacciano subito il pupillo di Allegri. I commenti lo stendono. “Non può giocare in Serie A”. Ecco con chi ce l’hanno

La Juve nel primo tempo ha fatto bene. Molto bene. Attenta, compatta, dopo un avvio sicuramente difficile per via dell’assalto dell’Inter. Ma non tutti hanno risposto alla grande, anzi, c’è un elemento che immediatamente è entrato nel mirino dei tifosi bianconeri che, sui social, non gliele hanno mandate a dire.

E quell’elemento è il pupillo di Massimiliano Allegri, quel De Sciglio che è stato mandato in campo dal primo minuto in una partita difficile come quella di San Siro contro l’Inter. Su Twitter, soprattutto, i tifosi bianconeri non si sono risparmiati. Anzi, molti hanno detto e scritto e sottolineato che non può giocare in Serie A.

Cacciano De Sciglio, tifosi scatenati

“Non può giocare in Serie A”. “Inesistente”. “Piantata in area”. Questi sono solamente alcuni commenti dei tifosi della Juventus che lo hanno messo nel mirino in questa serata così importante per il futuro della stagione bianconera. Che potrebbe essere decisiva, che potrebbe avvicinare ancora di più la truppa di Max alla prossima Champions League.

Sì, è vero, l’Atalanta ha vinto, ma lì davanti hanno perso sia il Milan che la Roma. Insomma, le possibilità ci sono e ci potranno essere ancora. Visto che di partite, alla fine della stagione, ne mancano. Ma serve l’aiuto di tutti. Anche di quel De Sciglio che non ha iniziato bene e che sembra essere il maggiore indiziato ad essere sostituito.

Con De Sciglio titolare non può esserci risultato diverso dalla sconfitta #interjuve — Mouse Kean (@TrueBig_L) March 19, 2023