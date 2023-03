Tegola Juventus, squalifica ufficiale: assenza pesantissima, salta la prossima

Ultim’ora Juventus, l’intervento in ritardo costa caro: diffidato, salterà la prossima sfida di campionato.

Proprio in questi istanti Inter-Juventus sta entrando nel suo segmento conclusivo. A guidare le operazioni sono i bianconeri in virtù della rete messa a segno da Filip Kostic, che ha pescato il jolly con una conclusione molto precisa finita all’angolino sul quale Onana non può fare nulla. Sebbene gli ospiti non abbiano avuto molte occasioni per arrotondare il match, Rabiot e compagni si stanno rendendo protagonista di una prova piuttosto positiva.

Sugli scudi nuovamente Adrien Rabiot che con i suoi strappi sta dando brio alla manovra ma non solo. Preziosissimo in entrambe le fasi di gioco, il “Duca” ha fornito una prova molto convincente, annullando praticamente Barella e fornendo costantemente energia alla manovra. Fisicità, tecnica, muscoli, corsa, grinta e dinamismo: tutte caratteristiche che rendono l’ex Psg assolutamente imprescindibile per lo scacchiere tattico di Allegri. Il tecnico livornese, però, dovrà necessariamente farne a meno in vista della prossima gara contro l’Hellas Verona. Diffidato, Rabiot è stato ammonito per aver fermato con le cattive una ripartenza in campo aperto dell’Inter. Rabiot sarà dunque squalificato in vista di Juventus-Hellas Verona.