Calciomercato Juventus, hanno gettato la spugna: erede già scelto

Aggiornamenti riguardo la prossima sessione estiva di calciomercato 2023 della Juventus. La società ha già deciso e bloccato il sostituto, ecco cosa sta succedendo.

Uno dei reparti che, più di tutti, sarà rinforzato la prossima stagione, sarà sicuramente quello difensivo. Sono previsti degli innesti di qualità per alzare l’asticella anche in virtù dei possibili adii di alcuni giocatori. In particolar modo la rivoluzione della Juventus per il prossimo calciomercato partirà dagli esterni: ecco tutte le novità svelate dalla Spagna.

Come già ribadito dalla nuova dirigenza, l’obiettivo per il prossimo calciomercato Juve è quello di abbassare l’età media e di prendere i migliori prospetti che ci sono in giro per l’Europa e per il mondo. Nelle scorse settimane, per esempio, è uscito fuori il nome del terzino classe 2004 del Boca Juniors Valentin Barco. L’argentino, che ha come procuratore lo stesso di Tevez, può arrivare a Torino grazie ai buoni rapporti che ci sono tra la società bianconera e l’agente.

Barco non è l’unico nella lista dei responsabili dell’area tecnica che monitorano anche altri giovani talenti da aggiungere alla rosa della Juventus per il prossimo calciomercato. Uno di questi è stato già accostato ai bianconeri lo scorso gennaio, l’affare poi non si è concluso a causa di varie vicissitudini. Adesso la società che possiede il cartellino del 18enne si è resa conto del fatto che a fine stagione arriverà l’addio. Ecco perché si è già messa a lavoro per sostituirlo al meglio.

Ultime calciomercato Juve: ecco il nuovo terzino

Arrivano dalla Spagna le indiscrezioni riguardo l’acquisto e l’arrivo alla Juventus del terzino di proprietà del Real Valladolid. Iván Fresneda, che è uno dei migliori della Spagna e che interessa a mezza Europa. La Juventus è da tempo sul calciatore, intanto gli spagnoli si stanno muovendo per sostituirlo.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da El Gol Digital, la squadra che ha come presidente Ronaldo il Fenomeno ha già individuato l’eventuale sostituto di Ivan Fresneda che può finire alla Juve nel prossimo calciomercato. Tra gli obiettivi c’è Emilio Lara, 20enne messicano del CF America. Il calciatore sta impressionando in Sudamerica e in particolar modo in Messico, ha già una valutazione attorno ai 5-10 milioni di euro. Una cifra elevate anche se nell’idea del Valladolid c’è quella di sostituire Fresneda con un altro giovane prospetto interessate. Per quanto riguarda la cessione del terzino spagnolo 18enne, che interessa anche alla Juventus, la speranza è quella di poter incassare una cifra compresa tra i 20 e i 25 milioni di euro.