Inter-Juventus, nuove immagini RAI su Rabiot: scoppia la bufera social

Continuano le polemiche in merito all’episodio di Adrien Rabiot che ha portato al gol decisivo di Filip Kostic nel derby d’Italia tra Inter e Juventus.

L’arbitro Chiffi ha inizialmente concesso il gol, poi ha aspettato il check del Var che ci ha impiegato circa 4 minuti per prendere una decisione. Alla fine il gol è stato convalidato nonostante i forti dubbi sul tocco di mano di Rabiot. Nel finale di partita Simone Inzaghi è stato molto polemico ai microfoni, sottolinenando come sia inaccettabile subire un torto simile: “Mi ero ripromesso dopo l’episodio di Monza di non parlare più di arbitri ma oggi è successo qualcosa di inaccettabile ed è ancora più grave che si dica che non ci sono immagini quando io ho visto l’episodio da 9 immagini diverse. Questa la reputo ancor più una mancanza di rispetto”. Allegri ha ribattuto: “Quando capita a favore degli altri nessuno parla, quando succede contro allora tutti protestano. Così non va bene, il Var è uno strumento oggettivo, poi ci sono episodi soggettivi e vanno accettati come abbiamo sempre fatto noi”.

Inter-Juventus, nuove immagini RAI: “Il tocco è regolare”

In merito alle presunte immagini che non sarebbero presenti per valutare la reale entità del tocco di braccio del centrocampista francese, arrivano importanti novità.

Sono spuntate, infatti, nuove immagini Rai sull’episodio che vede coinvolto Rabiot. In merito ha parlato Max Sacconi che ha provato a fare chiarezza su quanto accaduto: “Su Rabiot abbiamo cercato diverse angolazioni ma non c’è un’immagine certa che faccia vedere il contatto del braccio con il pallone. Per questo a mio avviso il tocco è regolare“.

I dubbi sul tocco di Rabiot rimangono e probabilmente non verranno mai risolti del tutto. Quel che è certo è la continua condotta anomala del Var che in alcuni casi giudica punibili alcuni episodi e in altri casi lascia correre su episodi della stessa entità. La Juventus conquista i 3 punti a San Siro e chiude nel migliore dei modi prima della sosta ma le polemiche certamente non termineranno qui.