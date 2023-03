“Ha sempre voluto la Juventus”: ecco cosa manca per la firma

Ecco cosa manca per la firma dell’attaccante con la Juventus: le parole dell’agente

La Juventus ha tante situazioni interne da sistemare relative ai contratti, soprattutto relative ai giocatori in scadenza a fine stagione.

In particolare Alex Sandro, Juan Cuadrado, Adrien Rabiot e Angel Di Maria. Ci sono poi altri giocatori che andranno in scadenza nel 2024 o addirittura in prestito su cui la Juve dovrà fare dei ragionamenti. Sicuramente uno di questi è Dusan Vlahovic che è richiesto da diversi club europei, in particolare in Premier League con Manchester United e Arsenal in prima fila. Un altro è Arkadiusz Milik, arrivato in estate, in prestito dall’Olympique Marsiglia. L’ex centravanti del Napoli ha vissuto una prima parte di stagione ottima in bianconero, realizzando 6 gol in campionato, 8 totali considerando le coppe. Un colpo azzeccato per i bianconeri che ha dato un grande contributo, fino al momento dell’infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo ormai da sette giornate. Oggi durante la Palermo Football Conference, il procuratore di Arkadiusz Milik, Marco Sommella, ha parlato anche del suo assistito e di come è nata la trattativa con la Juventus.

Marco Sommella, ag. #Milik : “Arek voleva a tutti i costi la #Juventus . Ci sono i presupposti perché rimanga”. pic.twitter.com/152qWjwMMp — Cristiano Simeti (@CristianoSimeti) March 21, 2023

Juventus, l’agente Sommella su Milik: “Ci sono i presupposti”

“Passare dal Napoli alla Juventus non è facile, ad esempio Cavani ha sempre rifiutato i bianconeri, addirittura per ben 3 volte. Milik, invece, ha sempre avuto questo pallino e questa voglia di giocare nella Juventus.

Quando è finito il suo rapporto professionale con il Napoli non ci sono state subito le condizioni per un trasferimento a Torino ma la sua volontà era quella di vestire bianconero. In Italia c’è troppo astio tra le grandi società e spesso si fa fatica a lasciare andare alcuni giocatori alle rivali. Guardiamo in Premier League, dove Jorginho è passato dal Chelsea all’Arsenal”. L’agente Sommella ha perseguito il suo discorso su Arkadiusz Milik, soffermandosi su quello che sarà il suo futuro: “La volontà del ragazzo è quella di restare alla Juventus ma al momento è in prestito. Possibilità concreta? Credo che in questo momento la Juventus abbia altri problemi a cui pensare, ben più importanti. I presupposti per continuare insieme ci sono, vedremo più avanti come si evolverà la situazione“. Dalle parole dell’agente si evince la forte volontà del giocatore di rimanere a Torino. La firma potrebbe essere questione solo di tempo.