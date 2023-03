Juventus, UFFICIALE: il calendario dalla 29^ alla 32^ giornata

Sarà un weekend di sosta quello che attende la serie A e ovviamente anche la Juventus, che però presterà molti suoi uomini alle nazionali.

Il campionato sta vivendo la sua fase cruciale e c’è da dire che la formazione allenata da Massimiliano Allegri sta davvero dando il massimo per avvicinarsi all’obiettivo minimo, vale a dire la conquista del quarto posto della graduatoria. Quello che dà accesso alla Champions League.

Una missione che è stata complicata, e non poco, dalla penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta ai bianconeri. Vlahovic e soci non si sono però persi d’animo e complice anche il rallentamento di chi sta davanti è tornata a 7 lunghezze dal suo obiettivo. In attesa dell’esito del ricorso presentato che, qualora desse esito positivo, ribalterebbe la classifica nuovamente e porrebbe la Juve subito dietro il Napoli di Luciano Spalletti. Lanciano verso il tricolore senza nessuno che riesca a porsi come ostacolo.

Juventus, le sfide in calendario ad aprile

Come dicevamo nel prossimo weekend in serie A non si gioca, spazio agli impegni delle nazionali, con Allegri che dunque perderà diversi uomini della sua rosa. Nel frattempo però è stato ufficializzato il calendario dalla 29esima alla 32esima giornata. E’ il caso di appuntare le prossime sfide.

Il mese di aprile si aprirà con una partita molto delicata all’Olimpico contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri, vittoriosa nell’ultimo derby e lanciata in zona Champions League. Si gioca sabato 8 con fischio d’inizio alle 20.45. Domenica 16 aprile invece la Juventus sarà di scena sul campo del Sassuolo, ancora una trasferta, questa volta alle 18. Il big match che tutti vorranno vedere è invece Juventus-Napoli, in calendario domenica 23 aprile alle 20.45. Partenopei lanciati verso lo scudetto con i bianconeri che proveranno però a mettergli lo sgambetto. Ultimo impegno in serie A d’aprile a Bologna domenica 30 aprile alle ore 20.45. Da appuntare anche data e orario della sfida di Coppa Italia Inter-Juventus: si gioca mercoledì 26 aprile alle ore 21.