Doccia gelata Juventus: così salta l’affare da 35 milioni

Arriva una doccia gelida per la Juventus: ecco come può saltare l’affare da 35 milioni di euro col club di Premier League

La Juventus sta cercando di risolvere le proprie questioni interne per poi concentrarsi sul possibile mercato in entrata, che dipenderà anche dal sentenza definitiva in merito alla penalizzazione.

Senza i 15 punti di penalizzazione, la Juventus si ritroverebbe seconda in classifica con 56 punti e la quasi certezza di ottenere un posto per la prossima Champions League. Questo cambierebbe anche gli scenari futuri relativi al mercato ma intanto la Juve deve fare i conti con i tanti giocatori in scadenza, da Juan Cuadrado ad Alex Sandro, da Adrien Rabiot ad Angel Di Maria. Quest’ultimo, però, avrebbe aperto alla possibilità del rinnovo, solo a condizione che ci sia un progetto ambizioso e vincente per la prossima stagione. Ci sono poi diverse situazioni spinose da risolvere relative ai prestiti. Uno di questi è Arthur, attualmente in prestito al Liverpool, ma anche Zakaria al Chelsea e McKennie al Leeds United. I primi due sono destinati a tornare a Torino per poi essere, magari, nuovamente piazzati in un nuovo club. Sul centrocampista americano, invece la situazione è più incerta. C’è anche un altro big che potrebbe non essere riscattato dal suo attuale club.

Juventus, l’affare Kulusevski può saltare: ecco perché

Stiamo parlando di Dejan Kulusevski. Il trequartista svedese ha lasciato Torino ormai più di un anno fa, nel gennaio 2022 per trasferirsi in Premier League, alla corte del Tottenham.

L’ex Parma arriva con la formula del prestito con obbligo di riscatto si è subito integrato bene nel nuovo gruppo e il suo impatto in Premier League è stato decisamente positivo. Nella scorsa stagione ha collezionato ben 5 gol e 8 assist solo nel girone di ritorno. Quest’anno ha totalizzato 2 reti e 7 assist. Il suo rapporto con Antonio Conte è sempre stato molto positivo. L’allenatore pugliese, però, è pronto a lasciare Londra, alla luce del contratto in scadenza e dei risultati non esattamente positivi. Come riportato da ‘TuttoSport’, gli ‘Spurs’ sarebbero obbligati a riscattare Kulusevski dalla Juventus se giocasse la metà delle partite e in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

La seconda condizione, però, è a rischio. In quando al momento il Tottenham è quarto a +2 sul Newcastle che, però, ha due partite da recuperare e in proiezione potrebbe scavalcarlo al quarto posto. Inoltre, con il probabile addio di Conte e il punto interrogativo sulla permanenza di Fabio Paratici, non è detto che il club londinese eserciti il riscatto.