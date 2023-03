Calciomercato Juventus, Vlahovic-Lukaku: la telenovela è finita

Continua l’intreccio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku ma adesso la big ha preso la sua decisione

In casa Juventus il nome di Dusan Vlahovic continua ad essere tra i più centrali in ottica calciomercato estivo.

Nonostante la stagione non esattamente brillante, complici i problemi fisici, il centravanti serbo rimane uno dei giovani attaccanti più ambiti del campionato italiano. Vlahovic ha comunque collezionato 11 gol in stagione, troppo pochi, però, per le sue qualità e per i numeri mostrati alla Fiorentina e nella prima parte di avventura bianconera. Il serbo piace molto in Premier League, in particolar modo a Manchester United e Arsenal. In Liga, invece, l’Atletico Madrid è la squadra più interessata. Non mancano gli interessamenti neanche in Bundesliga ma il nome di Vlahovic continua a intrecciarsi con quello di Romelu Lukaku. Anche il belga ha diverse richieste in giro per l’Europa, da una squadra in particolare che potrebbe mollare proprio Vlahovic per puntare su ‘Big Rom’.

Juventus, il Bayern Monaco molla Vlahovic e sceglie Lukaku

La squadra in questione è il Bayern Monaco che da tempo ormai segue da vicino Dusan Vlahovic. Da quando è andato via Robert Lewandowski, la squadra di Nagelsmann sta giocando senza attaccanti di ruolo, se non il solo Choupo-Moting.

Ciò nonostante ha raggiunto in maniera agevole i quarti di finale di Champions League, vincendo contro il Paris Saint-Germain sia all’andata che al ritorno. In vista della prossima stagione, però, il club tedesco vuole puntare su un centravanti di ruolo che possa prendere le redini dell’attacco e valorizzare meglio anche i giocatori di movimento come Mané, Sané Coman, Musiala e Gnabry. Vlahovic è un profilo che piace al Bayern ma, come riportato dal portale spagnolo ‘fichajes.net’, i tedeschi avrebbero deciso di mollare il serbo per puntare su Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter sta vivendo una stagione davvero complicata, a causa dei numerosi infortuni muscolari che hanno condizionato anche il suo Mondiale.

Da quando è rientrato sta trovando più minutaggio nell’Inter e il suo gol ha determinato la vittoria sul Porto e il passaggio ai quarti di finale. Il Bayern Monaco segue Lukaku già dai tempi del Chelsea. Rispetto anche a Harry Kane, altro nome nella lista dei bavaresi, Lukaku rappresenterebbe un’operazione più semplice da portare a termine.