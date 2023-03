Calciomercato Juventus, con Pogba è finita: meno 80 milioni

Da talento da tripla cifra a giocatore con soltanto 35 minuti, effettivi, giocati in stagione. L’involuzione è tangibile: i dettagli.

La situazione relativa al centrocampista francese, adesso, è allarmante. Da giocatore indiscutibile e fenomeno in mediana a, quasi, indisponibile perenne. Il valore è stato completamente ridimensionato.

Il Polpo fu riacquistato dal Manchester United, dopo che la Juventus lo prese giovanissimo a parametro zero proprio dai Red Devils, per la cifra di 105 milioni di euro. Ora, però, dopo l’ennesimo ritorno da free agent, il valore del Polpo è sceso notevolmente.

Da 105 milioni a 20: l’involuzione del ‘Polpo’

La sua stagione, per ora, decisamente fallimentare, con soltanto 35 minuti effettivi giocatori ha chiaramente ridimensionato il valore del mercato del centrocampista francese. Come, infatti, viene confermato dall’indiscrezione de ‘Il Corriere dello Sport’, attualmente Pogba vale soltanto più 20 milioni di euro.

Una cifra quasi inusuale vista la qualità a cui ci aveva abituato l’ex campione del Mondo. Pogba arriva da stagioni difficili per i tanti infortuni, certamente il suo ritorno a Manchester non è stato dei più fortunati ma adesso si è raggiunto l’apice negativo. La Juventus lo aspetta così come Allegri ma è possibile che il ripensamento potrebbe arrivare molto presto, soprattutto se Pogba dovesse continuare a praticamente mai giocare. Più fuori che dentro e con uno stipendio tutt’altro che sostenibile, la società dovrà fare i propri conti e capire se queste perdite avranno una fine oppure se Pogba sia ancora in grado di recuperare. Valutazioni che verranno prese di comune accordo con lo stesso giocatore che i tifosi stanno ancora aspettando di rivedere in campo.