Scambio con il Napoli, bye bye Juventus: gode solo Spalletti

Il Napoli propone lo scambio e scavalca la Juventus per l’attaccante: la mossa della squadra di Spalletti

La Juventus sta valutando diverse opportunità in chiave mercato in vista della prossima sessione estiva.

Oltre al reparto difensivo dove la società ha già messo nel mirino diversi profili, c’è grande attenzione anche a rinforzare l’attacco. Nelle ultime ore si sarebbe aperto uno spiraglio per il rinnovo di Angel Di Maria ma bisogna tener conto anche delle tante richieste per Federico Chiesa e Dusan Vlahovic che piacciono soprattutto alle big di Premier League. La Juventus non può farsi trovare impreparata e per questo sta già sondando il terreno per un nuovo attaccante. Tra i nomi individuati, uno di questi potrebbe sfumare per l’inserimento del Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli scavalca la Juventus per Yeremi Pino: scambio con Lozano

Il giocatore in questione che piace alla Juventus è Yeremi Pino, attaccante spagnolo classe 2002 che attualmente veste la maglia del Villareal. Di recente è stato convocato dal c.t. De La Fuente per le gare con la nazionale maggiore spagnola.

Il nativo di Las Palmas è un’ala destra naturale che può spaziare su tutto il fronte d’attacco. Fin ora ha collezionato solo 3 gol e 3 assist in stagione ma le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Con Unai Emery era un intoccabile, ma da quando è arrivato Setien sembra non essere esattamente così e il giocatore non è più così convinto di rimanere al Villareal, con cui ha un contratto fino giugno 2027. Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, il Napoli avrebbe messo sul piatto una prima offerta per Yeremi Pino. La dirigenza partenopea lo sta seguendo attentamente ormai da diversi mesi e ritiene che possa essere il rinforzo giusto per la prossima stagione. La squadra di Spalletti è pronta a scavalcare la Juventus e avrebbe in mente di proporre uno scambio al Villareal, offrendo il cartellino di Hirving Lozano.

Il messicano non si sta rivelando uno dei grandi protagonisti del Napoli di quest’anno e, nonostante il suo contributo in campo, vorrebbe un ruolo più centrale che in questo momento Spalletti non sembra potergli garantire. Lozano è in scadenza a giugno 2024 e per il Napoli sarebbe un’operazione piuttosto conveniente. Il Villareal, però, chiede anche una parte economica per liberare Pino. L’attaccante spagnolo sarebbe disposto ad approdare in Italia, soprattutto visto lo status acquisito dal Napoli in questi mesi con lo scudetto ormai in tasca e i quarti di Champions da giocare.