Conte esonerato dal Tottenham: il colpo di scena, però, è un altro

Conte esonerato dal Tottenham, la seconda avventura londinese del tecnico salentino dovrebbe terminare dopo la sosta.

In Inghilterra hanno pochi, pochissimi dubbi. Secondo i giornalisti d’oltremanica le strade di Antonio Conte e quelle del Tottenham dopo la sosta si divideranno. Un divorzio inevitabile dopo il duro sfogo del tecnico salentino nel post-partita con il Southampton, al termine dell’ennesima prestazione insoddisfacente degli Spurs, che ora rischiano addirittura di non qualificarsi alla prossima Champions League, “peggiorando” l’annata precedente.

Secondo l’ex tecnico della Juventus, i suoi giocatori sarebbero degli “egoisti”, i quali non gradirebbero giocare “sotto pressione”. Un attacco quasi senza precedenti, in particolar modo davanti alle telecamere, che non poteva passare in cavalleria. Del resto, Conte un anno e mezzo fa aveva accettato la proposta del club perché certo che nel giro di pochi mesi la proprietà gli avrebbe messo a disposizione una rosa all’altezza di quelle che, ormai da tempo, sono le ambizioni della società londinese. Così non è stato. O meglio, lo è stato solo in parte. E Conte, pur essendo uno dei migliori a tirare fuori tutto dai propri giocatori, è un allenatore abituato ad avere a che fare coi cosiddetti “instant team”, squadre costruite per vincere immediatamente, come ha fatto due anni fa con l’Inter.

Conte esonerato dal Tottenham, Chinellato: “Potrebbe prendersi una pausa”

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’entourage di Conte e il Tottenham starebbero già trattando la risoluzione del contratto, in scadenza a giugno. Una buonuscita che ammonterebbe a circa 5 milioni di euro, più un indennizzo per il suo staff.

Ma che farà adesso Conte? Resterà in Inghilterra oppure tornerà in Italia? Il giornalista Davide Chinellato, intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch, non esclude che l’allenatore originario di Lecce deciderà di prendersi una pausa. “Mi sembra scontato che l’anno prossimo sarà in Italia – ha detto – che voglia allenare a tutti i costi molto meno. Viene da un’avventura al Tottenham che forse è la squadra meno blasonata che ha allenato nella storia recente e forse l’esperienza lo ha un po’ scottato. Non mi stupirebbe quindi se si prendesse una pausa”.