Addio Juventus, ‘sentenza’ in diretta: “Non più in bianconero”

La Juventus arriva alla sosta del campionato di serie A nel modo migliore possibile dopo la vittoria sul campo dell’Inter.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri è riuscito ad imporsi sui nerazzurri grazie ad una rete di Kostic confermando il buon momento di forma. Ora ci sarà la pausa per gli impegni delle relative nazionali e il tecnico è destinato a perdere comunque diverse pedine che saranno in giro per il mondo.

Per qualcuno invece ci sarà modo di ricaricare le batterie in vista della ripresa delle ostilità. Con l’obiettivo quarto posto che diventa settimana dopo settimana sempre più possibile. In questi giorni però si parlerà molto anche di calciomercato e non potrebbe essere altrimenti visto che nella prossima estate la Juventus dovrà fare diversi movimenti. I bianconeri devono iniziare a pensare al futuro e alle mosse da portare a termine nel corso delle prossime settimane per anticipare la concorrenza.

Juventus, Galetti su Rabiot: “10 milioni sono tanti”

Nello stesso tempo però la dirigenza deve darsi da fare riguardo quei calciatori che si avvicinano alla scadenza del loro contratto con i bianconeri. Tra questi c’è anche Adrien Rabiot, che giorno dopo giorno pare essere sempre più lontano da Torino.

Rudy Galetti, giornalista di Sportitalia, è intervenuto ai microfoni di TVPLAY_CMIT e ha parlato proprio del rinnovo del calciatore francese. “10 milioni per Rabiot sono tanti, è una richiesta elevata anche per la situazione economica in casa Juventus. Dipenderà tutto dal futuro del club, il calciatore in estate era con le valigie pronte, direzione Premier League. Difficile vederlo ancora in bianconero” ha spiegato. Del resto Rabiot sta giocando davvero una stagione importante, anche dal punto di vista realizzativo. Questo ha attirato su di lui diversi top club europei, pronti a fare delle offerte super ingolosite dal fatto di poterlo ingaggiare a parametro zero.