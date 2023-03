Un, due, tre…stella: bye bye Juventus, richiesta choc al presidente

Calciomercato Juventus, è l’obiettivo dichiarato e il tecnico l’ha chiesto direttamente al presidente: tutti i dettagli dell’operazione.

In casa blaugrana c’è un obiettivo concreto. Si tratta di un profilo che piace, da tempo, anche alla Juventus di Allegri vista la caratura internazionale e la qualità dimostrata partita dopo partita, nonostante l’età.

Il profilo in questione è il talento consolidato del Manchester City: Gundogan. Il centrocampista tedesco è chiaramente un giocatore importante anche per il City ma a fine stagione potrebbe salutare la squadra di Guardiola per chiudere la sua carriera da professionista in un’altra squadra di caratura internazionale. A richiederlo come obiettivo prioritario c’è proprio il Barcellona di Xavi. Lo stesso allenatore l’avrebbe chiesto direttamente al presidente Laporta.

Calciomercato Juventus, lo vuole per tre motivi: Xavi pronto a chiudere Gundogan

I motivi per cui Xavi vuole Gundogan sono almeno tre, come viene riportato dall’indiscrezione spagnola di ‘Fichajes’. In primis la caratura internazionale di cui parlavamo poc’anzi. Gundogan è un giocatore con molta esperienza e garantirebbe quell’upgrade necessario alla squadra blaugrana per ritornare ai vertici del calcio europeo che conta. L’altra grande qualità del tedesco è dovuta alla sua fase realizzativa. Nonostante la posizione, Gundogan, è un giocatore decisamente abile in fase gol. Una propensione offensiva che sembra ideale per le volontà del mister spagnolo.

Ultimo e di non minore importanza, Gundogan rappresenta un tipo di centrocampista ideale per la rotazione. Un acquisto che potrebbe, quindi, valorizzare ruoli diversi ed essere utilizzato in diversi parti del campo, diventando il cosiddetto jolly della mediana. In tal senso, il tedesco è già un obiettivo prioritario che allontanerebbe, quasi del tutto, la concorrenza estera della Juventus.