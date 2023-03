Addio Milan, vola alla Juventus: fa tutto Allegri

Addio Milan, il pressing si alza in maniera importante. Fa tutto Massimiliano Allegri, convinto di rimanere in sella anche la prossima stagione

Nonostante quelle che sono le indagini, e adesso è anche ufficiale quella della UEFA, la Juventus si muove sul mercato, convinta forse di poter respingere al mittente tutte quelle che potrebbero essere le accuse.

E lo fa non solo per i calciatori, ma anche per quegli elementi che servono in società. Diversi sono i ruoli scoperti, soprattutto dopo le dimissioni dell’intero consiglio d’amministrazione arrivate nello scorso mese di dicembre. Dimissioni che hanno coinvolto non solo il presidente Agnelli, ma anche Arrivabene e Cherubini. Insomma, in società, mancano delle figure di campo, quelle che servono in ogni club e che in alcune situazioni fanno decisamente la differenza. L’esempio lampante, fresco, di quest’anno, è quello di Giuntoli, che ha portato il Napoli con le sue intuizioni a vincere quasi lo scudetto. Un Giuntoli che come sappiamo è stato nel mirino della Juventus. Stato perché secondo quelle che sono le informazioni del giornalista Marcello Chirico, adesso la società piemontese ha deciso di andare dritta su un obiettivo.

Addio Milan, Allegri spinge per Massara

“La Juventus è sempre più convinta di assegnare dalla prossima stagione la direzione sportiva a Massara, che potrebbe lasciare il Milan con 1 anno di anticipo col via libera del club. Su di lui è forte il pressing dell’amico Allegri, certo di restare ancora sulla panchina della Juventus”.

Questo il Tweet del giornalista, che svela quindi quelle che sono le mosse bianconere per la prossima estate, con un Massara in pole position per quel ruolo che, come detto, in alcuni casi è davvero fondamentale. Insomma, decisione presa. Con un’altra notizia fondamentale: Allegri ancora in sella.