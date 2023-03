Batticuore Juventus-Roma, affare dell’estate: hanno mandato gli scout

Batticuore Juventus-Roma, per il colpo dell’estate c’è un terzo inserimento: mandano spesso gli scout a seguirlo da vicino

L’estate scorsa sembrava a un passo dal vestire, di nuovo, la maglia della Roma. Anche perché i giallorossi hanno un 30% sulla futura rivendita e quindi avrebbero potuto sfruttare quello che era un reale sconto sul costo del cartellino.

Ma alla fine Frattesi non si è mosso, rimanendo al Sassuolo, e avendo la possibilità di mettersi un altro anno in mostra. E le sue prestazioni hanno convinto la Juventus a tentare un assalto la prossima estate anche se la Roma non ha mai del tutto mollato la presa. Al momento per il talentuoso centrocampista è corsa a due, ma secondo quelle che sono le informazioni che questa mattina sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport c’è un terzo incomodo, che manda spesso gli scout a visionare da vicino il giocatore, e che potrebbe tentare un inserimento importante.

Batticuore Juventus-Roma, anche lo United su Frattesi

Parliamo del Manchester United che a quanto pare è assai attirato dalle qualità di Frattesi. E i Red Devils di Ten Hag potrebbero sicuramente raggiungere sotto l’aspetto economico quelle che sono state le richieste di Carnevali per il cartellino: parliamo di una cifra di almeno 30 milioni di euro che purtroppo non può andare verso il basso visto il campionato che il giocatore sta disputando.

Gli emissari del club inglese a quanto pare, inoltre, si stanno facendo vedere spesso dalle parti di Reggio Emilia per vedere da vicino Frattesi. E questo non è un bene per Juve e Roma che sanno benissimo che davanti la potenza economica dei club di Premier League hanno ben poco da fare.