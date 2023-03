Panchina saltata, lo spingono alla Juventus: accordo già ‘scritto’

Calciomercato Juventus, i social sono impazziti e scatta già l’opzione inaspettata. Tutti i dettagli sul “nuovo” tecnico.

In casa Bayern Monaco impazza già il toto allenatore e su Twitter, il social riferimento dove commentano tutti gli esperti e anche i tifosi, danno già il nome del, possibile, prossimo allenatore bianconero in caso di addio di Allegri.

Tottenham, Liverpool, Madrid, Juventus should be all over Nagelsmann — Rutvik (@rutvyk) March 24, 2023

In caso di addio di Allegri a fine stagione farei un serio pensierino a #Nagelsmann: allenatore moderno e molto propenso all’utilizzo e valorizzazione dei giovani.

Sarebbe perfetto per il progetto che la Juventus sembra avere in mente. — Cavallo Bianconero (@CavBiancoNero3) March 24, 2023

praying so damn much that,

Manolo to BFC

Nagelsmann to Juventus happens 🙏🏽 https://t.co/72lai6YTmO — Varshan 🍷 (@DickGrayson194) March 24, 2023

Secondo voi con un eventuale arrivo di Nagelsmann (cosa impossibile) con che formazione giocherebbe la Juventus il prossimo anno? Ovviamente tag obbligatorio a @SadStoks pic.twitter.com/Xn2qFZOSft — FlaTurchetti (@FlaTurchetti) March 23, 2023

Secondo, infatti, le varie indiscrezioni in caso di addio di dal Bayern Monaco, che verrebbe sostituto proprio da Tuchel, il giovane tecnico tedesco sarebbe quel profilo ideale e moderno che verrebbe preso in considerazione in casa Juventus.

Calciomercato Juventus, Nagelsmann al posto di Allegri: Twitter si scatena

Spero il nuovo allenatore che ci farà vincerà la terza champions alla Juventus Julian Nagelsmann segnatelo idea del 24/03/2023 — max heni (@heni_max) March 23, 2023

#Nagelsmann alla Juventus e Allegri in nazionale e siamo tutti soddisfatti. — gian_fox (@gian_fox) March 23, 2023

ore 22.43 nagelsmann non è ancora l’allenatore della juventus — martina (@piedipalmati) March 23, 2023

Sono, infatti, molti i tifosi ma anche esperti del mondo del pallone che vedrebbero idealmente il tecnico tedesco perfetto per il panorama bianconero. C’è addirittura chi si sbilancia e ipotizza un approdo del giovane tecnico del Bayern Monaco a Torino e di Allegri in nazionale.

Certamente, oggi, sono solo supposizioni ma il nome del profilo in questione ha dimostrato, certamente, di avere tutte le carte in regola per fare la differenza ad alti livelli. Staremo a vedere se succederà già nella prossima stagione e se Tuchel subentrerà al suo posto proprio al Bayern Monaco.