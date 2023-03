Né all’Inter, né alla Juventus: 35 milioni che gridano vendetta

By

Calciomercato Juventus, il tanto desiderato giocatore adesso potrebbe cambiare rotta per il suo futuro lasciano le big a bocca asciutta.

Si era parlato molto della possibilità di vedere l’ex Udinese di nuovo in Serie A. Infatti proprio le due big ai vertici del campionato italiano: Inter e Juventus su tutte lo volevano come possibile rinforzo in mediana.

Stando però alle ultime indiscrezione, anche riportate da ‘Interlive.it’, nel futuro di Rodrigo De Paul potrebbe non esserci la Serie A. Infatti, nel destino dell’argentino campione del mondo nel recente mondiale in Qatar, potrebbe esserci il campionato più ambito in questo momento dai giocatori professionisti, la Premier League.

De Paul in Premier League a 35 milioni: volontà chiara

La stella argentina sembra ormai decisa nel suo futuro e a muoversi direttamente per lui ci sarebbe Emery, l’ex tecnico del Villareal, ora all’Aston Villa. Secondo, infatti, l’indiscrezione per portare l’ex Udinese in Premier League ci sarebbe anche un’offerta importante da recapitare all’Atletico Madrid.

L’operazione, si legge, potrebbe costare la bellezza di 35 milioni di euro che regalerebbero all’Aston Villa un titolare inamovibile pronto a rilanciare il club a posizioni alte della classifica. Certamente un brutto colpo per i bianconeri, così come l’Inter che potrebbero rimanere a secco nell’operazione che da tanto tempo sembrava sempre più fattibile. Adesso il destino di De Paul sembra però deciso. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi mesi e se ci sarà la mossa decisiva del club inglese. Detto ciò, la Juventus potrebbe puntare su altri profili, direttamente dalla Serie A, continua ad interessare l’operazione Frattesi del Sassuolo, giocatore ormai pronto per palcoscenici importanti.