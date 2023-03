Bye bye Juventus, lo attende Mourinho: è successo un’altra volta

Calciomercato Juventus, saluta i bianconeri e se ne va da Mourinho: è successo un’altra volta e adesso le indiscrezioni diventano prove

Con molta probabilità alla fine della stagione saluterà la Juventus. E forse questa volta anche in maniera definitiva visto che già ora non veste più la maglia della squadra di Allegri.

McKennie, l’americano in prestito al Leeds, non sa ancora se i Whites lo riscatteranno alla fine di questa stagione, ma di certo per lui le pretendenti non mancano. E tra queste, secondo quanto riportato da GivemeSport, ci sarebbe anche la Roma di Mourinho, oltre che il Borussia Dortmund in Germania e l’Aston Villa sempre in Inghilterra. Una situazione che quindi appare segnata: McKennie, alla Juve, non dovrebbe più tornarci.

Calciomercato Juventus, su McKennie c’è la Roma

Non è la prima volta che l’americano viene accostato alla formazione giallorossa allenata dal portoghese. Un interesse che nasce da lontano ma che poi mai, in questo periodo si è concretizzato.

I bianconeri dal proprio canto hanno fissato da un pezzo il costo del cartellino del giocatore: 30 milioni di euro. Che poi sarebbe la cifra che il Leeds dovrebbe versare nelle casse della Juventus per riscattarlo alla fine di questa stagione. Da quelle parti ancora non hanno deciso, ma per ora le sensazioni non sono così positive per i bianconeri che sperano, ovviamente, che da quelle parti possano decidere per un acquisto a titolo definitivo. Vedremo quello che succederà nei prossimi mesi, ma di certo al momento c’è una sola cosa: che McKennie ha in ogni caso concluso la sua esperienza con la maglia bianconera.