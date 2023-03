Il nuovo bomber della Juventus ha già un nome: conferme inglesi

Calciomercato Juventus, adesso le conferme arrivano direttamente dall’Inghilterra. Il giocatore è sempre più vicino.

Dai portali inglesi impazza già il toto bomber del futuro dei bianconeri. E dalle conferme sembra essere solo un nome soltanto.

Si tratterebbe di un ex giocatore della Serie A che già in passato era stato accostato proprio alla Juventus ma poi preferì l’avventura inglese che, dopo solo un anno, è ormai al capolinea, vista anche la difficile situazione della classifica del club in cui milita.

Calciomercato Juventus, conferme inglesi: Scamacca nuovo bomber bianconero

Come infatti viene riportato direttamente dal sito inglese ‘footballinsider247’ il futuro dell’ex Sassuolo, Scamacca, ora in forze al West Ham potrebbe essere proprio la Juventus. Un’altra grande occasione dopo il suo addio dalla Serie A. Scamacca è un giocatore che milita anche in nazionale e che è ancora relativamente giovane e che, dunque, messo nel giusto contesto potrebbe fare la dovuta differenza.

Se lo ricordano i tifosi del Sassuolo che hanno avuto il piacere di goderselo per diverse stagioni da protagonista. Adesso il futuro di Scamacca potrebbe essere proprio la Juventus visto che in casa bianconera si propenserà per il made in Italy anche per un livello di costi ma soprattutto di prospettiva. La Juventus rilancia tanti giovani e adesso Scamacca potrebbe essere parte di questa nuova avventura. Con lui, parlando sempre di giocatori del Sassuolo, potrebbe arrivare, anche, Frattesi. Profilo che in casa bianconera piace molto e che adesso potrebbe cambiare squadra già dalla prossima stagione. Non ci resta che attendere i dovuti verdetti.