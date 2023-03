Accordo in frantumi: Milinkovic Savic-Juventus, il prezzo è ridicolo

Arrivano le ultimissime notizie di calciomercato Juventus con Milinkovic Savic che è in cima alla lista degli obiettivi. L’affare è possibile per un motivo, ecco la verità.

Nuove indiscrezioni riguardo il grande colpo per la Juventus, pronta a prendere dalla Lazio Milinkovic Savic nel prossimo calciomercato. Svelati i dettagli dell’accordo.

Anche in questa stagione Sergej Milinkovic Savic si è confermato come uno dei migliori centrocampista della Serie A. Il calciatore, sotto la gestione di Maurizio Sarri alla Lazio, è cresciuto notevolmente. Fino a questo momento i numeri sono tutti dalla sua parte con 8 assist e 4 gol in 25 presenze. Prestazioni d’alto livello che stanno trascinando la squadra biancoceleste, che è attualmente al secondo posto in classifica.

Un tuttocampista dalle spiccate qualità offensive che farebbe bene in qualsiasi club italiano. La sua situazione contrattuale sta favorendo il gioco della Juventus che è pronta a prendere Milinkovic dalla Lazio a prezzo di saldo nel prossimo calciomercato. I bianconeri sono pronti al grande colpo in mezzo al campo, considerando il possibile addio di Paredes. Inoltre, c’è da capire anche il futuro di Pogba e Rabiot. Il primo è alle prese con i suoi soliti guai fisici, mentre il secondo deve ancora rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2023.

Calciomercato Juventus: obiettivo Milinkovic, l’annuncio spiazza i tifosi

Arrivano nuove indicazioni in merito al futuro alla Juventus di Sergej Milinkovic Savic che è pronto a lasciare la Lazio la prossima stagione. Il Nazionale serbo è pronto a raggiungere i suoi connazionali Kostic e Vlahovic.

C’è l’annuncio dalla Spagna sulla situazione contrattuale del giocatore con la società biancoceleste. E’ il giornalista di Relevo Matteo Moretto a confermare le notizie relative ad una rottura tra la Lazio e Milinkovic. La causa di tutto questo è il rinnovo di contratto. Attualmente il centrocampista non ha ancora firmato il prolungamento, ecco perché la prossima estate può arrivare l’addio del giocatore. Tra i club interessati a Milinkovic c’è soprattutto la Juventus. Poi a seguire le big inglesi come Chelsea, Manchester United e Arsenal. Una situazione, questa, che andrà analizzata attentamente la prossima stagione con Milinkovic che in caso di Champions League con la Lazio potrebbe decidere anche di rinnovare il suo contratto che è in scadenza a giugno 2024. Alla finestra c’è la Juventus che è pronta ad approfittare dell’occasione, in caso in cui dovesse arrivare la rottura definitiva tra Milinkovic e la Lazio. A quel punto il giocatore potrebbe trasferirsi anche a prezzo di saldo.