Calciomercato Juventus, 40 milioni scontati: il partner di Bremer è un fuori categoria

In questi giorni di pausa per il campionato di serie A sono aumentate a dismisura le voci di calciomercato che riguardano la Juventus.

La formazione di Allegri deve concentrarsi sul campo e pensare ai prossimi impegni del mese di aprile. Tante sfide da giocare, che sia serie A, Europa League o Coppa Italia, con l’obiettivo che non cambia. Quello di vincere e andare avanti il più possibile fino alla conquista dei traguardi.

Ogni valutazione riguardo gli attuali calciatori della rosa è stata rimandata alla fine della stagione, ma è scontato dire che la Juventus ha già iniziato a guardare oltre. Perché nel corso dell’estate ci saranno diverse pedine da sostituire e per anticipare la concorrenza bisognerà farsi trovare sempre pronti. Senza dubbio i dirigenti avranno appuntato una lista di potenziali colpi, anche perché i rinforzi dovranno arrivare in tutti i reparti.

Juventus, Scalvini può essere il titolare della difesa del futuro

Un colpo dovrà arrivare anche in difesa, perché Bonucci non è più giovanissimo e la Juventus ha bisogno di un difensore che possa essere un titolare fisso, seppur con margini di miglioramento. E il nome caldo in queste ore è quello di Scalvini, centrale dell’Atalanta, come riportato da “TuttoAtalanta”.

Un calciatore al quale Gasperini ha dato subito fiducia, confidando in una sua crescita che sul campo è stata esponenziale. La carta d’identità gioca dalla sua parte, Scalvini è un difensore che può aprire un ciclo vincente in bianconero. Certo è che gli orobici non sono affatto intenzionati a fare sconti, tutt’altro. Il prezzo del cartellino del difensore è stato fissato in almeno 40 milioni di euro. Ma non bisogna dimenticare che sulle sue tracce non ci sarebbe solo la Juventus, ma anche Chelsea e Arsenal, oltre che l’Inter.