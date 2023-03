“Con noi non c’entra niente”: Di Maria fa ancora parlare di sé

In questi giorni di sosta si parlerà molto di calciomercato, sia in casa Juventus che per quanto riguarda le altre formazioni europee.

Siamo ormai arrivati alla fase cruciale della stagione, con i campionati che si avviano a vivere la loro fase conclusiva così come le coppe europee. L’undici bianconero è ancora in corsa su tre fronti e punta decisamente a portare a casa almeno un trofeo.

Allegri e i suoi ragazzi inseguono poi il quarto posto in serie A, una missione che sembrava impossibile vista la penalizzazione di 15 punti. E invece questo traguardo dista ora solamente 7 lunghezze, fermo restando che si attende l’esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni. Sul campo si stanno raccogliendo dunque successi, ma la dirigenza deve iniziare a pensare anche alla prossima di stagione e ai rinforzi che dovranno arrivare a Torino. Bisognerà sostituire al meglio i partenti per rimanere competitivi.

Juventus, parole di stima di Locatelli per Di Maria

Ci sarà tempo comunque per mettere nero su bianco, per adesso è bene concentrarsi sulle vicende di campo. Con Allegri che alla ripresa punterà ancora sul talento di Di Maria per arrivare ai tre punti. L’argentino è molto stimato da parte del gruppo e la conferma arriva dalle parole di Manuel Locatelli.

“Ci sono tanti giocatori da cui ho appreso, ma ce n’è uno che non c’entra niente con noi. Che è Di Maria, lui fa un altro sport” sono le parole che il centrocampista ha pronunciato durante la diretta Twitch con il canale ufficiale della Juventus. Parole di grande stima nei confronti del “Fideo”, che si conferma come un giocatore molto importante per il gruppo e non solo dal punto di vista tecnico. I tifosi attendono con ansia di capire se e quando avverrà il rinnovo del contratto di Di Maria, che dal canto suo non ha fatto mai mistero di trovarsi molto bene a Torino e di essere pronto a rimanere.