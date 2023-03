Calciomercato Juventus, scelto l’erede di Szczesny

La Juventus prepara la rivoluzione anche in porta: scelto l’erede del polacco direttamente in Serie A

La Juventus sta programmando una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione ed è già proiettata in chiave calciomercato.

I bianconeri vogliono tornare competitivi in Italie e in Europa e per farlo devono allestire una rosa competitiva e ringiovanire alcuni reparti. Molti big sono in scadenza a fine stagione e potrebbero lasciare Torino a parametro zero: da Alex Sandro a Juan Cuadrado, da Adrien Rabiot ad Angel Di Maria anche se sul ‘Fideo’ sembra esserci uno spiraglio per convincerlo a rimanere almeno un altro anno. Ci sono poi le situazioni di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa che hanno tante richieste soprattutto in Premier League ma non solo. La Juventus, però, vuole rinnovare anche la porta. Wojciech Szczesny è un perno della squadra di Massimiliano Allegri ma sta per compiere 33 anni e ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Attualmente è uno dei giocatori con l’ingaggio più alto in casa Juventus. L’estremo difensore polacco, infatti, percepisce circa 12 milioni di euro lordi l’anno e per la ‘Vecchia Signora’ rappresenta una spesa non indifferente.

Juventus, scelto l’erede di Szczesny: occhi su Carnesecchi

La cessione di Szczesny porterebbe nelle casse della Juventus circa 15-20 milioni di euro e ad un anno dalla scadenza del suo contratto, la cessione appare la soluzione più conveniente per la società.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Juventus sta valutando concretamente l’ipotesi di lasciare andare Szczesny che ha diversi estimatori in Premier League e ha il vantaggio di conoscere il campionato, avendoci giocato con la maglia dell’Arsenal. La principale candidata è il Tottenham che sta valutando anche El ‘Dibu’ Martinez per il dopo Lloris. Uno dei primi candidati per sostituire Szczesny sarebbe Marco Carnesecchi, il talentuoso portiere italiano classe 2000. Di proprietà dell’Atalanta, attualmente veste la maglia della Cremonese, club con cui l’anno scorso ha ottenuto la promozione in Serie A. La Juventus vuole tornare a puntare su un talento italiano e Carnesecchi potrebbe essere il profilo giusto, affiancandolo a Mattia Perin che dovrebbe rimanere a Torino anche nella prossima stagione. Molto dipenderà dalla volontà dell’Atalanta che lo valuterà e deciderà se trattenerlo o aprire una trattativa con i bianconeri. A fine stagione la Juventus deciderà se proseguire con Szczesny o tornare a puntare su un gioiello italiano.