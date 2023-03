Calciomercato Juventus, l’addio di Pogba ha preso quota: cifre da urlo

L’addio di Paul Pogba dalla Juventus è ormai sempre più probabile: quote da urlo sulle possibili destinazioni del centrocampista francese

La Juventus non ha più intenzione di aspettare Paul Pogba. Il centrocampista francese ha collezionato appena 35 minuti in campionato, subentrando nelle gare contro Torino e Roma.

Pogba era arrivato in estate a Torino, tornando a vestire la maglia bianconera dopo 6 stagioni trascorse al Manchester United. La Juventus lo aveva riportato a casa per rivoluzionare il centrocampo e puntare in alto ma i numerosi infortuni hanno impedito al francese di incidere come avrebbe dovuto. Di fatto non è quasi mai sceso in campo e ha saltato anche il Mondiale in Qatar con la Francia. I tifosi lo hanno aspettato per mesi ma adesso sembrano stufi di attendere un giocatore che sembra non rientrare mai. La Juventus potrebbe decidere di sacrificarlo a fine stagione per puntare su giocatori integri e più giovani.

Juventus, quote da urlo per l’addio di Pogba: ecco la destinazione più probabile

Considerando la reale possibilità che la Juventus possa interrompere nuovamente il rapporto, i bookmakers si stanno già scatenando sulle possibili destinazioni di Paul Pogba in vista della sessione estiva di calciomercato.

Una delle destinazioni più plausibili per i bookmakers è l’America. Infatti, secondo ‘OddsChecker’, l’approdo di Pogba in Major League Soccer (MLS), indipendentemente dal club, è quotato a 6. Leggermente più alta, invece, la quota che lo vedrebbe tornare in patria, alla corte del Paris Saint-Germain (quota 8). Più difficile ma non impossibile un trasferimento del centrocampista francese in Liga: l’approdo di Pogba al Barcellona e al Real Madrid è quotato a 10. Ancor più utopico è il suo trasferimento in Bundesliga, al Bayern Monaco (quota 12). Sembra non essere contemplato, invece, un ritorno in Premier League.

Infatti secondo i bookmakers l’unica squadra inglese che potrebbe decidere di puntarci è il Liverpool che è alla ricerca di un nuovo centrocampista (quota 16). La squadra di Jurgen Klopp, però, sembra avere altri piani in mente per rinnovare il reparto; piani che non sembrano andare incontro a Pogba che continua ad avere un ingaggio molto alto e tanti problemi fisici che lo mettono in una posizione di scarsa affidabilità. Rimane poi un’altra opzione remota, anche questa quotata a 16, di una nuova esperienza del francese in Cina, in un club di Chinese Super League.