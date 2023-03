Bye bye Juventus, lo accoglie la Roma: “Contratto di un anno con opzione”

È iniziata la settimana di lavoro che dovrà portare la Juventus verso la prossima sfida di campionato contro il Verona.

Nello scorso weekend non si è giocato in serie A per gli impegni delle varie nazionali sparse in giro per il mondo. Ma nel prossimo mese di aprile ci saranno tanti impegni fondamentali per i bianconeri.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri infatti è impegnata su più fronti. La Juventus vuole arrivare in fondo alla Coppa Italia e magari soprattutto a quella Europa League che spalancherebbe le porte verso la prossima Champions. Anche in serie A si cercherà di agguantare quel quarto posto della graduatoria che pure garantirebbe un posto nell’Europa che conta. Nel frattempo però si deve anche iniziare a pensare al calciomercato. Perché nel corso della prossima estate ci saranno molti movimenti da fare per la dirigenza bianconera. Sia in entrata che in uscita.

Juventus, Momblano: “Per Cuadrado può farsi avanti la Roma”

Attenzione massima per quanto riguarda quei calciatori che sono in scadenza di contratto. Perché la Juventus ha degli uomini chiave (come Alex Sandro o Rabiot) il cui accordo scade a giugno. Così come quello di un altro giocatore molto stimato da Allegri come Juan Cuadrado.

Il calciatore colombiano può ricoprire più zone del campo. Arriverà la proposta di rinnovo oppure no? Il giornalista Luca Momblano a “Top Planet” appare abbastanza pessimista sul prolungamento del suo accordo. E anzi spiega come “Mourinho è un grande estimatore del calciatore ed è una idea che aveva già nutrito nel corso dell’ultima estate. Non so se il portoghese rimarrà alla Roma, ma se dovesse essere così Cuadrado potrebbe ricevere una proposta di contratto, magari di un anno con una opzione per la stagione successiva. Una proposta che non penso la Juve farà”.