Juventus, nuovi esami per Chiesa: ecco l’esito

Juventus, oggi Federico Chiesa si è fatto visitare dal dottor Fink in Austria, quello che lo ha operato. Ecco l’esito degli esami

I continui stop. I nuovi fastidi. La richiesta di nuovi accertamenti. Sappiamo, perché lo abbiamo visto in altre circostanze, quanto è difficile per i calciatori uscire fuori, soprattutto sotto l’aspetto mentale, da certi infortuni.

E questo è capitato anche a Federico Chiesa, che dopo la rottura del crociato nel gennaio del 2022 è tornato in campo un anno dopo praticamente. Ma lo ha fatto col timore di poterci ricadere ancora. Nelle ultime due uscite l’attaccante della Juventus ha sentito dei fastidi al ginocchio destro, non quello operato, e i primi esami non hanno mostrato nulla di preoccupante. Ma per essere del tutto sereno il bianconero ha deciso di andare a farsi visitare dal dottor Fink, in Austria, dove è stato operato. Un appuntamento importante anche per lasciarsi alle spalle tutte le paure. Ecco l’esito.

Juventus, l’esito degli esami di Chiesa

Il nuovo controllo ha avuto esito positivo. Secondo quanto riportato infatti da goal.com solamente un controllo di routine per Federico che, in questo caso si è fatto controllare il ginocchio destro, quello che nelle ultime uscite di campionato e di Europa League gli ha dato un poco di fastidio.

Notizie positive, insomma, sia per la Juventus, sia per il calciatore che adesso si può concentrare solamente nella parte finale della stagione, quello che lo deve vedere per forza di cose protagonista con la maglia bianconera addosso.