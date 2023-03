“Zidane alla Juventus anche in Serie B”: cifre comunicate

“Zidane alla Juventus anche in Serie B”, l’ex allenatore del Real Madrid è pronto a tornare in pista dopo due anni di inattività.

L’esonero di Antonio Conte, scontato dopo l’ennesima sfuriata del tecnico salentino prima della sosta per le nazionali nei confronti della dirigenza e dei calciatori, potrebbe creare una sorta di effetto domino. Come confermato da più parti, la volontà dell’ex allenatore di Juventus e Inter sarebbe quella di tornare in Italia.

La seconda esperienza inglese l’ha decisamente provato. E non solo perché negli ultimi mesi ha perso due cari amici come Gian Piero Ventrone e Gianluca Vialli, due persone alle quali Conte era legatissimo. Poi c’è l’aspetto sportivo. Dopo il “miracolo” della qualificazione alla Champions League lo scorso anno – una clamorosa rimonta che resterà nella storia degli Spurs – sembrava che il prossimo passo potesse essere rendere il Tottenham una squadra competitiva per il titolo. Ma era solamente un’illusione. Il club londinese quest’anno ha deluso su più fronti. In Champions League ha superato a fatica la fase a gironi, uscendo poi contro il Milan negli ottavi. Stessa sorte nelle coppe nazionali, che potevano rappresentare un’occasione per tornare a vincere un titolo dopo quindici anni. Resta la Premier League, dove il quarto posto è più che mai a rischio.

E ora che farà Conte? È da tempo che si parla di un suo ritorno alla Juventus. Il problema però sarebbe l’ingaggio.

Al Tottenham il tecnico leccese percepiva circa 15 milioni netti all’anno: inimmaginabile che a Torino arrivi a prendere la stessa cifra. Secondo Fabio Santini, giornalista di Telenova, il nuovo Consiglio d’amministrazione della Juve gli preferirebbe Zinedine Zidane. L’ex allenatore del Real Madrid è pronto a ricominciare dopo due stagioni di inattività. “Potrebbe riprendere anche dalla Serie B a 10 milioni all’anno“, ha detto oggi Santini ai microfoni di Calciomercato.it nella trasmissione Tvplay in onda su Twitch.