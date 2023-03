Calciomercato Juventus, Pirlo back: il ‘Maestro’ svela tutto

Intervistato direttamente dal quotidiano sportivo, il ‘Maestro’ parla apertamente. Tutti i dettagli della situazione.

L’ex tecnico e giocatore della Juventus, Andrea Pirlo, ha parlato apertamente e direttamente al quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, andiamo a scoprire cos’ha detto.

Intervistato dal quotidiano sportivo, il ‘Maestro’ ha risposto a diversi interrogativi iniziando proprio dall’attuale campionato e dal predominio del Napoli, qual è secondo lui il giocatore chiave, o meglio, chi sceglierebbe di questa squadra. Pirlo ha identificato Lobotka come il miglior regista del torneo e ovviamente il duo stellare Kvara e Osimhen. Ma si è parlato soprattutto di Juventus, ecco tutto quello che ha detto.

Calciomercato Juventus, senti Pirlo: “Tornare? Certo. Se ti chiama un top club…”

Pirlo ha risposto a diverse domande proprio a tema bianconero. Iniziando dai rapporti che ha, attualmente, con il club. Ecco cosa ha detto a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Miei rapporti con la Juve? Buoni. Sento anche alcuni dirigenti rimasti ed ho anche incontrato Andrea Agnelli. Resta una stima reciproca. Tornare? Certo che tornei, se ti chiama un top club come la Juve è difficile dire di no”.

E poi si è parlato del suo possibile erede e di due giocatori italiani bianconeri, Fagioli e Locatelli. Ecco come ha concluso il Maestro: “Locatelli sta crescendo molto e Fagioli soprattutto che ha debuttato proprio con me. Lui può essere il mio erede? Beh, sa fare tutto, ed è, attualmente, un punto fermo dei bianconeri. Ha pienamente le doti per eccellere in regia. Può essere il nuovo Pirlo sì ma meglio essere ricordato per quello che si è, quindi, per essere Fagioli“.

E si è concluso proprio su Allegri e della stagione bianconera: “La rosa è molto forte anche se Allegri ha dovuto pagare molti infortuni, la distanza in classifica dalla capolista Napoli non riflettere la vera differenza di valori“.