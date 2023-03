Calciomercato Juventus, il sorpasso per il bomber è clamoroso

Sono sempre molte le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e non sono mancate nemmeno durante questa sosta del campionato di serie A.

La formazione bianconera del resto nel corso della prossima estate dovrà essere rinnovata in tutti i reparti. Sono diversi gli elementi che si avvicinano alla naturale scadenza del loro contratto e che andranno sostituiti nel migliore dei modi.

Soltanto così la Juventus potrà rimanere una squadra capace di lottare per grandi traguardi e su più fronti.

I tifosi sono molto ansiosi di conoscere quali saranno le mosse che la dirigenza effettuerà nel corso delle prossime settimane. Saranno stati individuati senz’altro quei giocatori adatti ad aprire un nuovo ciclo vincente a Torino. Bisognerà fare degli investimenti oculati puntando sempre più sulla linea verde. Molto però dipenderà anche da come andrà a finire l’attuale stagione in corso, con i bianconeri a caccia dell’accesso all’Europa che conta, anche per garantirsi importanti introiti economici.

Juventus, il Napoli pronto a puntare su Alvaro Morata

Non è un mistero che i bianconeri per il futuro continuano a monitorare la situazione legata ad Alvaro Morata, si è parlato molto dell’ennesimo possibile ritorno del centravanti spagnolo. Ma ci sarebbe una nuova opzione italiana per il calciatore, che vorrebbe tornare in Italia, paese della moglie e dove ha vissuto anni splendidi.

“El gol digital” infatti spiega come il Napoli sia pronto a farsi avanti proprio per Morata. Secondo gli ultimi rumors infatti Osihmen pare destinato a lasciare il Napoli quest’estate per approdare in Premier League. I campani potrebbero incassare una somma super, parte della quale sarebbe reinvestita per il centravanti ex Juventus. L’Atletico Madrid vorrebbe cederlo per un importo vicino ai 30 milioni di euro. Ma il Napoli proverà ad arrivare al bomber per molto meno, visto che il suo contratto scadrà nel 2024.