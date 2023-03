Il Barcellona chiude il sipario, coup de theatre Juventus: fumata blaugrana

Il Barcellona chiude la strada alla Juventus e si prepara alla fumata bianca per il grande colpo di mercato

La Juventus sta risalendo la china e si prepara al rush finale in campionato e in Europa League dove affronterà lo Sporting Lisbona nei quarti di finale.

In attesa della sentenza definitiva che potrebbe confermare o annullare i 15 punti di penalizzazione. Nella seconda ipotesi lo scenario della stagione della Juventus cambierebbe radicalmente. L’accesso in Champions League è un imperativo per i bianconeri che solo in quel caso potrebbero pensare di affrontare una sessione estiva di calciomercato in maniera concreta. A fine stagione giocatori come Adrien Rabiot, Juan Cuadrado e Alex Sandro potrebbero lasciare Torino, essendo in scadenza a giugno. Per questa ragione la Juventus ha bisogno di muoversi in anticipo per individuare gli eventuali sostituti. La società sta già lavorando in questo senso e ha messo nel mirino diversi giocatori in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. Uno di questi, come ormai raccontiamo da tempo, è Alejandro Grimaldo del Benfica.

Juventus tagliata fuori: il Barcellona vicino alla chiusura per Grimaldo

La Juventus spera di arrivare prima delle altre su Grimaldo che non rinnoverà col Benfica e a fine stagione sarà libero a costo zero.

Arrivano, però, importanti novità sul futuro del terzino valenciano. Il Barcellona, infatti, sembra aver messo il sigillo su Alejandro Grimaldo e tagliato definitivamente la Juventus dalla corsa. Questo almeno quanto filtra dal Portogallo: infatti il giornalista portoghese Pedro Almeida ha affermato che Alejandro Grimaldo è in trattativa avanzata col Barcellona per tornare in Catalogna. Si tratta di un’operazione a parametro zero, considerando il contratto in scadenza a fine stagione del terzino sinistro col Benfica. La Juventus lo segue ormai da tanti mesi e quasi sperava nella possibilità concreta di prelevarlo dal club portoghese. Il Barcellona, però, è sulle sue tracce ormai da tempo e sembra aver effettuato lo scatto decisivo per garantirsi il suo cartellino dalla prossima stagione.

Grimaldo si appresta, quindi, a tornare a Barcellona dove ha già giocato nelle giovanili, arrivando anche nel Barcellona B. Non è mai riuscito a fare il salto in prima squadra e adesso ha la possibilità di portare a termine questo suo obiettivo. Lo scatto decisivo del club catalano mette definitivamente fuorigioco la Juventus che dovrà virare su altri profili in quella zona di campo.