Juventus, Vlahovic brilla in Nazionale e fatica col club: numeri a confronto

Dusan Vlahovic brilla con la Nazionale: doppietta con la Serbia nell’ultima partita. I numeri a confronto tra club e nazionale

Vlahovic sta vivendo una stagione molto complicata con la Juventus, complici i numerosi infortuni che lo hanno condizionato negli ultimi mesi.

In stagione Vlahovic ha collezionato appena 11 gol in 28 presenze (2191 minuti) tra campionato e coppe, appena 8 in campionato (8 partite fuori per infortunio). In media un gol ogni 199,2 minuti. Una media non certo alta per un giocatore dalle sue potenzialità che nel periodo alla Fiorentina e nei primi mesi di Juve aveva dimostrato di poter viaggiare a medie ben diverse. La pubalgia lo ha sicuramente condizionato e solo nelle ultime partite sta ritrovando i gol e la condizione che gli era mancata. Il suo rendimento in bianconero, però, è ben differente da quello in Nazionale. I suoi numeri con la Serbia, infatti, sono totalmente differenti e richiamano quelle che sono le sue reali possibilità realizzativi.

Vlahovic decisivo con la Serbia e in ombra con la Juventus

Vlahovic è reduce da una doppietta nell’ultima partita di qualificazione agli Europei 2024 tra Serbia e Montenegro.

Due gol che hanno regalato la vittoria alla sua Serbia e si sommano alla rete che aveva realizzato pochi giorni prima contro la Lituania. Insomma, 3 gol nelle ultime due partite con la nazionale che certificano come Vlahovic stia tornando ai livelli che tutti abbiamo ammirato. Con la Serbia si sente a suo agio e centrale nel progetto e probabilmente anche il gioco del c.t. Stojkovic lo esalta. I suoi numeri in stagione con la nazionale sono decisamente diversi da quelli con la Juventus. In 7 stagionali presenze con la maglia della Serbia, Vlahovic ha collezionato 6 gol e 3 assist. Di fatto un gol ogni 68.7 minuti. Quasi una rete a partita, compreso il Mondiale in Qatar dove è stato limitato dalla pubalgia.

Certamente il numero di partite disputate con la Nazionale è decisamente ridotto rispetto a quelle con la Juventus. Infatti a Vlahovic sembra mancare la continuità nel lungo periodo. Massimiliano Allegri spera che i tre gol nelle ultime due partite con la Serbia gli diano la carica per la ripresa del campionato e delle coppe. Questo potrebbe essere il momento di svolta della stagione di Dusan Vlahovic. La Juve dovrà disputare i quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona, la semifinale di Coppa Italia con l’Inter e la rincorsa finale in campionato e Allegri avrà bisogno della miglior versione di Vlahovic.