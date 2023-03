Doppio recupero last minute ufficiale: sfideranno la Juventus

Arrivano nuovi aggiornamenti riguardo la partita tra Juventus ed Hellas Verona, in programma sabato alle ore 20.45. Ecco i due recuperi last minute.

Le gare dopo la sosta per le Nazionali sono sempre complesse e pericolose. Lo sa bene Massimiliano Allegri che non vuole correre rischi per non perdere terreno in campionato. Di fronte troverà l’Hellas Verona, alla ricerca di punti salvezza. Una sfida aperta, quella di sabato, con le due squadre pronte a darsi battaglia per conquistare i tre punti. Ecco le ultimissime notizie riguardo le probabili formazioni di Juventus Hellas Verona e dei recuperi degli infortunati.

Ci sono delle novità per entrambe le squadre. La sosta ha dato la possibilità di recuperare giocatori importanti in vista di questa partita. Nei giorni scorsi Federico Chiesa si è recato in Austria per un consulto medico, dopo i problemi al ginocchio riscontrati nell’ultimo periodo. Gli esami hanno escluso eventuali lesioni con il calciatore che ha dato garanzie, ecco perché può essere un’arma in più per Allegri al rientro dalla pausa per le Nazionali.

Novità di formazione anche per l‘Hellas Verona, con mister Zaffaroni pronto a puntare su due pedine in più. Ecco cosa sta succedendo in casa dei veneti con due giocatori infortunati pronti a tornare per la sfida di campionato contro la Juventus, in programma sabato.

Ultime Hellas Verona: Zaffaroni recupera due giocatori per la Juventus

Nuovi aggiornamenti sull’Hellas Verona con l’allenatore Zaffaroni che sabato si giocherà tanto nella sfida contro la Juventus. Una partita da quasi dentro o fuori, per entrambe le squadre che puntano ad obiettivi diversi. I bianconeri cercano una clamorosa rimonta per la zona Champions League, i gialloblù lottano per la salvezza.

Ecco le ultime notizie sulle probabili formazioni di Juventus Hellas Verona.

Secondo le ultime indiscrezioni, in vista di questa partita di campionato il tecnico dei veneti Zaffaroni recupera alcuni elementi. Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano l’Arena, l’Hellas Verona potrà fare affidamento sul difensore centrale Hien e l’attaccante Ngonge.

Il centrale svedese ha giocato anche con la sua Nazionale nella vittoria per 5-0 contro l’Azerbaijan, e, dunque, Hien ci sarà con l’Hellas Verona contro la Juventus per il match di sabato. Discorso analogo per Ngonge, arrivato a gennaio e autore fino a questo momento di due reti. L’attaccante ha sfruttato la sosta per le Nazionali per recuperare dall’infortunio. Il giocatore sarà un’arma in più per Zaffaroni che potrebbe concedergli spazio nella sfida contro i bianconeri. L’attaccante si è ripreso dai guai fisici ed è pronto a tornare in campo dall’inizio.