Calciomercato Juventus, retrocessione nefasta: 35 milioni in fumo

Calciomercato Juventus, adesso la situazione potrebbe cambiare in caso di retrocessione: tutti i dettagli dell’operazione.

La Juventus ha alcuni giocatori in prestito e uno su tutti potrebbe garantire un tesoretto non indifferente. Ma, come si legge dall’indiscrezione di ‘Mirko Nicolino’, in caso di retrocessione del club che attualmente ne detiene il cartellino in prestito, il cosiddetto colpo ‘gobbo’ di 35 milioni di euro potrebbe andare in fumo.

Infatti, come si legge dall’indiscrezione, in caso di retrocessione del Leeds, attuale squadra di McKennie, la società inglese non riscatterà il cartellino di 35 milioni ma dovesse rimanere in Premier ci sarà il riscatto immediato.

Calciomercato Juventus, McKennie riscatto soltanto ad una condizione

Il centrocampista americano verrebbe riscattato soltanto se la società inglese riuscisse nell’impresa di rimanere in Premier League, attualmente il club, però, rischierebbe la retrocessione e in quel caso il Leeds non riscatterebbe il giocatore che tornerebbe, quindi, in bianconero e non ci sarebbero i soldi previsti per il riscatto.

Come sottolinea ‘Nicolino’: “Il club inglese eserciterà il diritto di riscatto fissato a 34.5mln € nel caso in cui dovesse riuscire a salvarsi (è attualmente 14esimo in Premier). In caso contrario, il calciatore americano potrebbe tornare alla Juventus”. Sostanzialmente tutto potrebbe passare dall’attuale stagione del Leeds più complessa di quanto potesse pensarsi viste le difficoltà di un campionato sempre più competitivo. Staremo a vedere se la Juventus lo riavrà nella prossima stagione. Certamente McKennie in caso di cessione rappresenterebbe un investimento molto importante da reinvestire nel mercato. Non ci resta che attendere il verdetto dal campo.