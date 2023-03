Manovra stipendi Juventus, clamoroso: sentenza ‘anticipata’

Manovra stipendi Juventus, l’annuncio arriva direttamente in radio e di fatto “anticipa” la sentenza contro i bianconeri In questi giorni al centro dell’attenzione ci sono sicuramente i processi che la Juventus nel corso dei prossimi mesi dovrà affrontare. Processi che potrebbero confermare i quindici punti di penalizzazione oppure, secondo il Corriere dello Sport, anche aumentare.

In poche parole del futuro non c’è certezza, anche se, intervenendo a Radio Radio, l’avvocato Afeltra ha cercato di fare un punto della situazione su quello che potrebbe succedere dentro la Juventus nelle prossime settimane. Prima ha confermato che Paratici inizierà a scontare in questa stagione già quest’anno, poi ha parlato della Juventus. Ecco quelle che sono state le sue parole.

Manovra stipendi Juventus, le parole di Afeltra

“Nella sentenza si dice che la Juventus non viene colpita per le plusvalenze ma per le plurime e recidive ed erronee utilizzazioni delle componenti che conducono alla formazione del bilancio. Bisognerebbe andare a vedere le plusvalenze caso per caso e sarà molto difficile per la giustizia sportiva ottenere un’altra condanna per la manovra stipendi.

Il motivo è presto spiegato: “Altro non è che uno dei componenti che porta alla formazione del bilancio. Sapendo che non potevano condannarli per le plusvalenze hanno corretto il tiro. Peggio ancora se il consiglio di Stato dovesse confermare la sentenza del Tar“.