Ceferin tende la mano alla Juventus: doppio ultimatum per il sì

La Juventus oggi torna protagonista in campo per affrontare il Verona ma i bianconeri in questi mesi saranno protagonisti non solo sul campo di gioco.

La classifica della squadra di Allegri ricorda che c’è un quarto posto da inseguire, nonostante una penalizzazione di 15 punti che ha complicato molto la rincorsa dei bianconeri. Che subito dopo Pasqua attendono l’esito del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni. Un esito che, se positivo, riporterebbe la Juve nelle primissime posizioni.

Ci sono altre inchieste in corso sul club e i tifosi sono preoccupati di possibili sanzioni che comprometterebbero il futuro della Juventus. Per questo le prossime settimane si preannunciano davvero molto importanti. Anche perché pure dal finale di questa stagione si decideranno quali saranno le mosse per il futuro.

Juventus, Nyon tende la mano alla nuova dirigenza a patto che…

In campo europeo però qualcosa sembra muoversi, e questa volta in modo favorevole nei confronti della Juventus. Lo si legge in un articolo pubblicato oggi dalla Gazzetta dello Sport e che vede l’Uefa questa volta tendere una mano alla nuova società bianconera.

La #Uefa è pronta a riallacciare i rapporti con la #Juventus che ha cambiato management, ma serve un taglio con il passato e la rinuncia al progetto della #Superlega. Nyon si aspetta che avvenga prima del pronunciamento della Corte UE perché dopo avrebbe un peso e un significato… pic.twitter.com/DLwBB8MleD — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 1, 2023

L’organismo internazionale del calcio infatti sarebbe pronto a riallacciare i rapporti con il club bianconero, visto che ha cambiato di fatto tutto il suo assetto dirigenziale. Si attende però una rottura proprio rispetto al passato, dunque una rinuncia da parte della Juventus al progetto Superlega. Come viene sottolineato, però, sarebbe un gesto che la società dovrebbe fare prima del pronunciamento della Corte Ue in merito.