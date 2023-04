Del Piero-Juventus, il ritorno è realtà: ora è ‘ufficiale’

E’ tempo di tornare a giocare per la Juventus, che dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali oggi dovrà vedersela contro l’ostico Verona.

Una partita da non prendere sottogamba, perché gli scaligeri hanno la necessità di muovere la graduatoria. E faranno di tutto per riuscire a strappare almeno un punto dallo Stadium. La Juve dal canto suo, pur con la semifinale di Coppa Italia all’orizzonte, deve rimanere concentrata e vogliosa di continuare a scalare la graduatoria.

Quel quarto posto che sembrava essere una missione impossibile soltanto un paio di mesi fa, oggi invece si è avvicinato molto. La striscia di risultati positivi ha ridotto il gap con chi sta davanti e non bisogna dimenticare che la Juventus attende con ansia l’esito del ricorso contro i 15 punti di penalizzazione. Un esito positivo ribalterebbe nuovamente la classifica.

Juventus, Del Piero presente oggi allo Stadium

Sugli spalti dello Stadium ci sarà uno spettatore davvero molto “speciale”, un grandissimo campione che ha fatto sognare la tifoseria bianconera e che la fa sognare ancora oggi, seppur per altri motivi. Stiamo parlando dell’ex numero 10 Alessandro Del Piero, uno dei più forti calciatori italiani di sempre.

#Juventus | Alessandro #DelPiero tornerà all'Allianz Stadium. L'ex capitano bianconero sarà presente in occasione della sfida al #Verona https://t.co/gwZW06RZjF — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) March 31, 2023

Oggi infatti – come annunciato da Gianluca Di Marzio – Del Piero sarà presente allo Juventus Stadium per tifare da vicino quella che è stata a lungo la sua squadra. Le sue presenze allo Stadium sono tutt’altro che frequenti. Basti pensare che da quando ha lasciato a Torino nel 2012 soltanto ad aprile 2022 è tornato sugli spalti. I tifosi sognano un suo ritorno, in vesti dirigenziali, consapevoli delle qualità non solo tecniche ma anche umane di Del Piero, che ha scritto delle pagine indelebili della storia del club.