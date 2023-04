Imbarazzante attacco alla Juventus: “Multa record da 100 milioni”

Imbarazzante attacco alla Juventus, aprile e maggio saranno due mesi decisivi: altri guai in vista per i bianconeri.

Due mesi di fuoco, in cui il terreno di scontro non sarà, purtroppo, solo quello rettangolare e di colore verde. La Juventus tra aprile e maggio dipanerà (si spera) finalmente tutti i suoi dubbi riguardo ad un futuro che, ad oggi, è più che mai incerto e nebuloso.

Sul campo i bianconeri stanno provando a reagire alla penalizzazione arrivata lo scorso gennaio per via del caso plusvalenze. Nessun contraccolpo psicologico, anzi. La squadra di Massimiliano Allegri, al di là di qualche sporadica battuta d’arresto, sta collezionando vittorie su vittorie, sia in Europa che in campionato. L’ultima è quella di San Siro con l’Inter: tre punti che hanno avvicinato sensibilmente la Signora a quel quarto posto che con i quindici punti in meno in classifica è diventato un obiettivo quasi irraggiungibile. Ma l’ambiente Juventus nelle prossime settimane non potrà non risentire delle ormai note vicende extracalcistiche. Giorno 19 aprile, presso il Collegio di Garanzia del Coni, si discuterà il ricorso presentato dai legali bianconeri per la penalizzazione sulle plusvalenze.

Imbarazzante attacco alla Juventus, Libero: “Non è da escludere una maxi multa”

L’udienza preliminare dell’inchiesta Prima, nel frattempo, è stata rinviata al 10 maggio. Alla Continassa, tuttavia, non possono dormire sonni tranquilli.

La giustizia sportiva, infatti, sta chiudendo le indagini sulla cosiddetta “manovra stipendi”, che potrebbe portate a nuovi deferimenti e penalizzazioni. Secondo quanto riporta sul proprio sito Libero Quotidiano, il club bianconero “corre dei rischi enormi sia dal punto di vista sportivo che economico e finanziario“. Non è da escludere l’arrivo di una maxi multa da oltre 100 milioni di euro per la violazione dell’articolo 31 comma 3 della legge sportiva. La Juventus, secondo il noto quotidiano, potrebbe essere sanzionata per le famigerate scritture private, vale a dire l’accordo sugli stipendi siglato senza rispettare le norme federali. Senza dimenticare che anche l’Uefa sta seguendo da vicino l’evolversi delle vicissitudini giudiziarie che interessano Madama.