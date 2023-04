Conferma del -15, l’avvocato fa volare la Juventus: “Non fa giurisprudenza”

Juventus, Giorgio Spallone ha parlato in esclusiva della questione plusvalenze, andiamo a scoprire cos’ha detto.

Juventus, stasera ci sarà un match importante di campionato. I bianconeri affronteranno il Verona in una sfida cruciale per la classifica. Ma intanto continuano le faccende extra campo e il cosiddetto ‘caso plusvalenze’ in attenta esamina.

A tenere, attualmente, banco c’è infatti soprattutto il caso relativo alle ‘plusvalenze fittizie’, che ha condannato i bianconeri alla penalizzazione di quindici punti in classifica nella stagione in corsa. Questa sentenza verrà ridiscussa il prossimo 19 aprile, che stabilirà il riscorso voluto dalla società bianconera. Le possibilità che la penalizzazione possa essere annullata ci sono ma bisognerà, comunque, fare i conti con i principi di etica della Giustizia Sportiva, che, come sottolineano da ‘bianconeranews.it’, potrebbe rischiare di ridurre le opportunità di annullamento del provvedimento emesso.

Juventus, parla l’avvocato Spallone: tutti i dettagli

Il legale Spallone avrebbe parlato in esclusiva per ‘Bianconera News’ dando importanti novità e delucidazioni per approfondire ulteriori aspetti in merito alla vicenda giudiziaria. Alla domanda su quanta incidenza riviste una sentenza precedentemente emanata su di un atto processuale sportivo successivo, il legale ha risposto: “Come in ogni ordinamento giudiziario, i precedenti, soprattutto se molteplici e conformi, costituiscono un orientamento giurisprudenziale che, comunque, non è vincolante. Peraltro, in questo caso ci riferiamo a decisioni rese dal giudice d’appello, che valuta il merito delle questioni. Il compito di dettare l’orientamento uniforme di applicazione delle norme spetta, invece, al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, che sta all’ordinamento sportivo, esattamente come la Corte di Cassazione sta all’ordinamento statuale”.

E poi, alla domanda posta proprio da ‘bianconeranews’: “Il precedente in questione vede emergere una componente etica nella decisione emessa dalla I Sezione della CFA, presieduta dal Dott. Torsello. La delibera, da Lei pubblicata, può fare giurisprudenza anche nel caso delle plusvalenze fittizie, in cui è coinvolta la Juventus o parliamo di due vicende distinte nella sostanza e nelle conclusioni?” Spallone ha concluso: “Il principio enunciato è il medesimo, da qui il motivo della mia pubblicazione in ragione dalla sua particolare attualità e interesse da parte della pubblica opinione. Quanto al fare giurisprudenza, vale quanto ho già detto, fermo restando che il giudizio superiore e dirimente dal profilo della contestata violazione nell’applicazione della normativa sportiva spetta esclusivamente al Collegio di Garanzia, organo statutariamente deputato. Che, infatti, tale giudizio è stato chiamato a rendere“.